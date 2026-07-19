Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora pasará de 26 a 29 plazas de médicos MIR el próximo año, al aumentarse las de las especialidadesEntre mineros y militares: las 48 horas de guerra en las que Benavente cambió cuatro veces de bandoHéctor Fabián, argentino afincado en Zamora: "¿Quiero ganar? Sí. Pero si pierdo prefiero que sea contra España"Los zamoranos hacen sus apuestas para la final: España parte como favorita en la porra popularOla de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados
instagramlinkedin

En Directo

FINAL DEL MUNDIAL

Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

Los pupilos de Luis de la Fuente buscan superar a la Argentina de Messi en su último paso hacia el ansiado título

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, abraza al internacional Lamine Yamal.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, abraza al internacional Lamine Yamal. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Quintana

La espera ha llegado a su fin. Dieciséis años después de que Iker Casillas alzase nuestra primera Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, ha llegado el turno para una nueva hornada de futbolistas que se han ganado el derecho a soñar. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal, Lamine, Laporte y compañía buscarán esta noche en Nueva York emular a la generación de oro del balompié español. Tras una fase eliminatoria espléndida, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que atesora el fútbol y carácter necesarios para lograr la segunda estrella.

Enfrente, una última prueba de fuego: la selección argentina. Un conjunto, liderado por Lionel Messi, que viene dominando el fútbol sudamericano y mundial los últimos cinco años. España se las verá con la fascinante capacidad del bloque formado por Lionel Scaloni para adaptarse a las necesidades del encuentro, atravesando todo tipo de registros a lo largo de los noventa minutos.

Noticias relacionadas

¿Bordará España una segunda estrella en su pecho? ¿Se despedirá Messi a lo grande del fútbol de primer nivel? Quédate a vivir con nosotros esta apasionante noche futbolística.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
  2. Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
  4. Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años
  5. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  6. La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidad, con cepas en excelente estado sanitario
  7. La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico
  8. Las peñas revisten de fiesta las calles de Moraleja del Vino con un multitudinario desfile

En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa

En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa

Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago

Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago

El impacto económico de fumar: más de 300 euros al año que podrían destinarse a otros fines

El impacto económico de fumar: más de 300 euros al año que podrían destinarse a otros fines

Incendio en una nave de Pereruela de Sayago

Crónica negra zamorana (I): El crimen del mesón de Benavente, 1915

Crónica negra zamorana (I): El crimen del mesón de Benavente, 1915

Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

Directo | España-Argentina: la Roja busca su segunda estrella

Escamas azules, la pequeña mariposa de los escobales zamoranos

Escamas azules, la pequeña mariposa de los escobales zamoranos

Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados

Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados
Tracking Pixel Contents