El Benavente mantiene el precio de los abonos

La asamblea de socios del CD Benavente aprobó en su última reunión mantener las cuotas que pagarán los socios en la próxima temporada y que serán de 70 euros de adulto protector, 60 euros adulto y 20 euros menores de 13 años. Los socios esta temporada no tendrán que pagar en los partidos amistosos. La cuota para abonados será de 40 euros. En cuanto a las entradas, el preció será de 4 euros a partir de 14 años, y de 2 euros para los simpatizantes.

Vista general de la asamblea de socios. | CDB

El LIV Trofeo “Ciudad de Benavente” se jugará el domingo 30 de agosto frente al C.D. Sariegos del Bernesga equipo de Regional de Aficionados. La Junta Directiva sometió a aprobación el protocolo de actuación del C.D.F. Benavente para la prevención, detección precoz e intervención frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo.

Con respecto a los Informes económicos, se aprobó por unanimidad la liquidación de las cuentas de la temporada 2025/2026 e igualmente se aprobó por unanimidad el presupuesto para la Temporada 2026/ 2027.

La directiva que preside Pedro Ángel Gallego destacó en su informe que el objetivo de las categorías base del club se cumplió de forma más que sobresaliente, superando todas la expectativas de principio de temporada: el Benjamín “A” fue campeón de la 1ª División Provincial, participando en el Campeonato Regional Benjamín. El Alevín “A” se proclamó campeón de la Liga Provincial, participando en el Campeonato Regional Alevín.

El Alevín “C” fue subcampeón de la Tercera División Provincial y el juvenil se proclamó campeón de la Liga Provincial, consiguiendo el ascenso a la categoría Regional (Liga Recoletas).

Se felicitó a los entrenadores, delegados y colaboradores de todos los equipos de las categorías base por el extraordinario trabajo realizado, “han conseguido, en las últimas temporadas, y gracias, insisto a su esfuerzo y dedicación, que la cantera tomatera se encuentre entre las mejores de la provincia”, señaló Pedro Gallego.

En cuanto al primer equipo se informó que no se cumplió con el objetivo de permanecer en Regional de Aficionados, a pesar de un gran arranque de temporada. El equipo consiguió 37 puntos y se quedó a tan solo un punto de mantenerse en la categoría y a 4 puntos del 7º clasificado. Con los mismos puntos en la pasada temporada se terminó en undécima posición.

El CD Benavente jugará en la Provincial de Aficionados, “después de permanecer ocho temporadas consecutivas en categoría Regional, lo cual es muy significativo si tenemos en cuenta que, cuando se descendió de la Tercera División a la actual Regional de Aficionados en la Temporada 2006- 2007, se mantuvo en dicha categoría durante cinco temporadas, descendiendo en la Temporada 2011-2012 a la Categoría Provincial y estando desde la 2012-2013 hasta la 2017-2018 el equipo moviéndose entre Provincial y Regional (4 en provincial y 2 en regional)”.

Se informó en cuanto al primer equipo que el entrenador será Óscar Sánchez, técnico benaventano con experiencia en el fútbol aficionado. Hasta la fecha se ha renovado a los jugadores: Mara, Pato, Contreras y Alex.

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Se han realizado hasta la fecha las incorporaciones de Sergio Vega, Huerga, Sebas, Berodas, Alejos, Juanes e Iván Crespo. n