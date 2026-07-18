El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón

En San Marcial ya abundan las camisetas de la Selección Española de fútbol, como en el resto de la provincia y de España, solo que aquí los colores de la Roja se viven de forma especial.

No en vano, se trata del pueblo del que desciende y en el que nació el padre de Unai Simón, el guardameta del combinado nacional que tiene el récord de imbatibilidad en Campeonatos del Mundo. En su pueblo zamorano, casi todos tienen claro que su héroe local lucirá en su camiseta la segunda estrella dorada cuando este verano regrese a esta pedanía de Tierra del Vino a pasar unos días con sus abuelos.

Pablo Corrales, uno de los vecinos de Carmina y Juanito, como llaman familiarmente en San Marcial a los abuelos de Unai Simón, confiesa que el jueves mismo estuvo conversando con el abuelo paterno del guardameta, ya que es vecino suyo de la plaza principal del pueblo, y estaba «un poco nerviosillo». Agrega que cuando comentó a los abuelos el tema de la final ante Argentina ellos «estaban muy nerviosos, hablaban poco». De hecho, en la semifinal, Carmina, cuando vio el codazo que Mbappé dio en el minuto 86 a su nieto lo pasó muy mal y se fue un momento a la cocina para no mirar creyendo que le podían haber lesionado, según confesó a sus vecinos.

Sin olvidar sus orígenes

Eso sí, como unos vecinos más, Carmina y Juanito han colgado una gran bandera de España de la ventana de su casa. En ella ha pasado muchos veranos el guardamenta alavés de 29 años, que de niño veraneaba con sus padres en San Marcial y siguió acudiendo al pueblo con el paso del tiempo, a medida que iba ascendiendo de categoría en el Athletic Club. Incluso, tras hacerse titular en el equipo rojiblanco, no dejó de regresar a ver a sus abuelos cuando el fútbol se lo permitía.

La bandera de España, en una de las ventanas de la casa de los abuelos de Unai Simón en San Marcial. / J. N.

Por ello, en San Marcial la mayoría de vecinos de la quinta de nacidos en 1997 y de años cercanos puede presumir de haber jugado con él algún partidillo, y alguno incluso de haber metido un gol al portero que ostenta el récord de más minutos imbatido en la historia de los Mundiales de fútbol, 650 hasta el gol de Bélgica. "Eso ya no se lo quita nadie", apostilla Pablo Corrales

Cuando era niño, Unai jugaba con el resto de chicos del pueblo en las porterías del frontón de la localidad, según atestigua otro vecino de la pedanía, Jaime Sánchez.

"El Cruce", centro neurálgico

Explica que "la gente de su edad son todos amigos" del portero de la selección. Jaime Sánchez, que confiesa ser la excepción porque no tiene intención de ver el partido, ya que no le gusta el fútbol, es hijo del primer propietario de "El Cruce", el bar del pueblo que se ha convertido en el centro neurálgico de cada partido del Mundial en San Marcial.

Porterías del frontón de San Marcial en las que Unai Simón jugaba de pequeño con sus amigos del pueblo. / J. N.

En el establecimiento hostelero, que está especialmente concurrido cuando juegan los pupilos de Luis de la Fuente, dejan testimonio de los orígenes de Unai Simón, no solo el hecho de que fue sede de la peña futbolística que lleva su nombre, sino también porque encima de la barra hay una foto del guardameta junto a la leyenda «Peña Athletic Club Unai Simón. San Marcial» y un escudo que fusiona los colores del club bilbaíno con las bandas verdirrojas de la bandera de Zamora.

Este domingo por la noche los colores que predominarán serán otros, los de las banderas y camisetas de la selección española que comienzan a verse en el pueblo, como preludio de la ansiada segunda estrella dorada. En San Marcial están preparados para celebrarlo por todo lo alto. "Don Simón" no merece menos.