Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidadConchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”La red de ciudades en la Ruta de la Plata reivindica en Zamora su identidad propia: "No es un Camino de Santiago"La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turísticoEl ciclista Óscar Vián tras ganar la contrarreloj de la Vuelta a Zamora: "También me sé defender en un terreno llano"
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Luis de la Fuente y la primera vez que conoció a Messi: "Le hicimos marcaje individual pero nos metió cuatro goles"

El seleccionador de España recuerda, en la rueda de prensa previa a la final, el día que conoció al astro argentino durante su paso por el Sevilla

Luis de la Fuente se enfrentó a Messi, uno como entrenador y el otro como jugador.

Luis de la Fuente se enfrentó a Messi, uno como entrenador y el otro como jugador. / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Espinosa

España se juega este domingo la segunda estrella en la camiseta. La selección tiene delante un reto importante: vencer a la argentina de Leo Messi en la Final de la Copa del Mundo. España llega tras vencer a Francia en semifinales en un partido perfecto, mientras que Argentina dejó afuera a Inglaterra en semifinales.

Luis de la Fuente concedió una entrevista a SPORT en la que valoró "el lujo de estar en una final", porque de la Fuente "firmaría llegar por todos los años en una final del campeonato del mundo y perderlo", decía. El seleccionador tiene confianza plena en el equipo y en el encuentro. Tiene a un grupo unido y tiene máxima 'fe' en sus jugaodres.

Imposible de frenar a un supuesto "Messi"

Pero delante tendrá a un jugador que carece de lógica, que por mucho que prepares una estrategia para defenderle, es imparable, y este es Leo Messi. El argentino se enfrentará a España en la final, el mejor jugador del torneo hasta el momento y máximo goleador.

En la rueda de prensa, Luis de la Fuente habló precisamente del estado de forma del argentino y de cómo lo conoció cuando empezó a entrenar. En sus inicios como entrenador, antes de marcharse al Athletic Club, entrenó al Sevilla. "Me pasó una cosa muy graciosa, hablando de Leo Messi. Cuando lo conocí, estaba entrenando en el Sevilla, en categoría división de honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, precisamente contra el Barça", empieza contando.

Juliano Belletti y Leo Messi, en un derbi contra el RCD Espanyol

Juliano Belletti y Leo Messi, en un derbi contra el RCD Espanyol / Sport.es

"Me habían hablado de un chico que se llamaba Messi. Y al principio, le hicimos evidentemente un marcaje individual, y en el minuto 70, íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta amarilla al jugador que le estaba marcando, lo cambié y en 15 minutos nos marcó cuatro goles", decía. Luis de la Fuente siempre ha sentido una gran admiración en Leo Messi, aunque sabe que tiene una arma letal que es Lamine Yamal.

Noticias relacionadas

En 48 horas, se volverán a ver las caras, aunque con contextos distintos. "El domingo no le vamos a poner marcaje individual. Pero sí que vamos a estar muy atentos de él. Aunque ellos deberán tener mucha atención a nuestros jugadores", cerraba.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
  2. Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”
  3. A la venta un hotel que parece sacado de una telenovela en un pueblecito de Zamora: oportunidad única
  4. Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
  5. Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo
  6. Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
  7. Elvira Velasco, candidata del PP a la alcaldía de 2027: 'Quiero liderar un proyecto ilusionante, participativo y de cambio para la ciudad de Zamora
  8. Una persona detenida y otra investigada por los incendios de San Ciprián de Hermisende

Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

Galende, un museo de arte en sus calles

Galende, un museo de arte en sus calles

GALERÍA| Galende llena sus calles de arte

GALERÍA| Galende llena sus calles de arte

Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia

Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años

Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años

Un investigado y un detenido por los incendios de San Ciprián de Hermisende

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"
Tracking Pixel Contents