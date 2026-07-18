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Entrevista a Chris Sharma, escalador de referencia en el festival Graviteo

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JORDI COTRINA / Vídeo: Pi Estudio

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Un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat, Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C. El festival reune competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público."

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