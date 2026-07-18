El ciclista Óscar Vián tras ganar la contrarreloj de la Vuelta a Zamora: "También me sé defender en un terreno llano"

El nuevo líder de la Vuelta a Zamora, Óscar Vián, demostró que es un gran especialista en contrarreloj al adjudicarse su segunda victoria desde que hace unos días se proclamase campeón de España y explicó en declaraciones tras la carrera que "fue una crono muy rápida, muy de rodador puro, y se me ha dado bastante bien. Igual no era un recorrido exacto para mis características pero también me sé defender en un terreno totalmente llano aunque con el repecho final que le añadía dureza al sestar justo en la meta".

El corredor del equipo cántabro Gomur no dudó en reconocer que el maillot de campeón de España le ha dado alas ya que desde el Nacional, ha ganado también la crono de la Vuelta a Madrid y ahora la de Zamora: "El maillot te da una fuerza especial pero también te suma un poco de presión porque tienes que demostrar por qué llevas ese maillot de campeón pero hasta ahora las cosas están saliendo muy bien, estoy muy contento y tengo que agradecérselo a todo el equipo y a las personas que me rodean que hacen que ésto sea posible y mucho más fácil".

Tras la exhibición en Benavente y tras el quinto puesto de Fermoselle, el corredor cántabro explicó que "estoy en buena forma, las cosas las estamos haciendo bien y vamos sin presión. Tenemos un equipo fuerte que seguro que me arropa e intentaremos disfrutar en lo que resta de carrera y hacerlo lo mejor posible". Vián ya corrió el pasado año la Vuelta a Zamora aunque sufrió una caída en la segunda etapa en Toro y tuvo que abandonar. La etapa de montaña de Lubián no la pude correr, pero la conozco", explicó.

De nuevo, el acto de entrega de maillots y trofeos fue dirigido por Juanmari Guajardo quien destacó el primer puesto de la clasificación de corredores de Castilla y León que consiguió el burgalés Asier Pablo González. El speaker de la Vuelta a España destacó la presencia en el palco del diputado provincial de Deportes, Juan del Canto, y de la concejala de Benavente Elena Justo Cadenas. Además entregaron distinciones representantes de Caja Rural, Ibereólica y Viajes Sanabria.

El primer corredor sub 21 es Izan Cabanillas que recibió su maillot antes de que subiera al escenario Óscar Vián, de 21 años y quien destacó que "en Madrid demostré que el maillot te da un plus de fuerzas y estoy muy contento de poder seguir cosechando victorias". Vián ha ganado esta temporada además una carrera de prestigio como es la Clásica Eizondo: "Creo que la temporada está yendo bastante bien, he dado un paso hacia adelante este año y estoy muy contento".

Elena Justo no dudó en dar las gracias a la organización de la Vuelta "por la confianza en Benavente y ojalá para el año que viene os volvamos a tener aquí". Guajardo destacó que caja Rural cuenta con un equipo en la Vuelta a Zamora y otro que también está corriendo en el Tour de Francia y el representante de la entidad financiera apuntó que "Caja Rural de Zamora está comprometida con esta vuelta ciclista y hemos disfrutado de una magnífica jornada deportiva aquí en Benavente".

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Por su parte, el diputado de Deportes, Juan del Canto, añadió: "qué mejor manera de colaborar que a través de la Diputación y de conocer esta provincia que esta tan bonita y podamos ayudar a todas estas promesas del ciclismo. Cada comarca es muy distinta de las demás en su orografía y en los climas que varían de una etapa a otra y podemos disfrutar de toda esta variedad". n