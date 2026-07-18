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Deportes urbanos

Ni el calor para Graviteo en Barcelona: "Esto es un éxito"

Pruebas clasificatorias de ‘boulder masculino’ para el campeonato de Europa de escalada que se celebra en el Circuit de Catalunya en Montmeló.

Pruebas clasificatorias de ‘boulder masculino’ para el campeonato de Europa de escalada que se celebra en el Circuit de Catalunya en Montmeló. / JORDI COTRINA / PIM

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Laia Bonals

Laia Bonals

Circuit de Barcelona - Catalunya

Pasaban las horas y la esplanada del Circuit de Barcelona Catalunya iba recibiendo a los asistentes. Fans, deportistas, invitados, personalidades... Todos reunidos para una jornada de sábado que, pese al calor agobiante, no fue un impedimento para una jornada muy fructífera para los deportistas españoles. Ventiladores enormes que iban rociando a los asistentes les permitieron disfrutar de la segunda jornada de Graviteo, que esperó a que cayera el sol para llegar a su punto álgido con food trucks con largas colas y mucho deporte y música.

El evento, organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, contará con el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C ya ha contado con la presencia de algunas de las principales figuras internacionales de los deportes urbanos que competirán a escasos metros del público, que se ha volcado con ellos. Fotos y autógrafos y muchas charlas que han permitido acercar aún más el deporte a su público, eliminando cualquier distancia y dándole esa humanidad que en tantas ocasiones no está tan presente.

El circuit, un reclamo

Todo el mundo quería su foto en la recta del Circuit. "Hemos venido porque también teníamos ganas de ver el circuito, que no hemos venido nunca", cuenta Dolor Ribalta, directiva del fútbol femenino del Espanyol. Personalidades del mundo del deporte no quisieron perderse Graviteo, que se ha convertido en un reclamo para los amantes del deporte.

Montmeló (Barcelona). El público combate las altas temperaturas con ventiladores de agua durante la celebración del festival GRAVITEO en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 16 de julio de 2026. Deportes. AUTOR: ZOWY VOETEN

El público combate las altas temperaturas con ventiladores de agua durante la celebración del festival GRAVITEO en el Circuit de Barcelona-Catalunya. / ZOWY VOETEN / PIM

Sin duda, el enclave también ha sido un factor a favor del Festival. "Es una oportunidad para mostrar que es un gran contenedor de actividad de motor, pero puede ser un gran contenedor de cualquier tipo de actividad. Ya tiene una línea de ocio con conciertos, etcétera, pero también ahora hemos podido mostrar que tiene una gran capacidad como contenedor de deportes alternativos y algunos de tan difícil organización porque necesitan una infraestructura muy específica, como puede ser la escalada, el skate, etcétera", relata Abel García, secretari general del Departament d'Esports.

"Para nosotros esto es un éxito porque, en lo que respecta a la escalada, está viniendo gente. Estamos consiguiendo buenos resultados deportivos y, por tanto, el balance es muy positivo. Es cierto que está haciendo mucho calor y eso se está notando un poco en la afluencia de público en general, pero a nivel deportivo estamos muy satisfechos", explica Bernat Clarella, presidente de la Federación de Deportes de Montaña. "Incluso en la modalidad de marcha nórdica contamos con casi 200 participantes, lo que demuestra que también está funcionando muy bien en cuanto a participación. Además, salir desde la recta de tribunas del Circuit de Barcelona - Catalunya es algo innovador. Es un espacio poco habitual para este tipo de pruebas, pero creemos que aporta un valor añadido", añade el dirigente.

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"Estos días el calor está siendo muy intenso y eso suele hacer que baje un poco la asistencia de espectadores, aunque no la de participantes. En ese sentido, la participación se mantiene. También es cierto que a última hora del día aumenta la afluencia de público, cuando las temperaturas son algo más suaves. Durante las horas centrales del día baja un poco, pero creemos que es algo lógico y esperamos que vaya aumentando conforme avance el fin de semana", relata Clarella. "Nos vimos obligados a organizar el evento en estas fechas porque no había otra posibilidad en el calendario. De cara al año que viene hemos cambiado las fechas para evitar este calor, hacer el evento más atractivo y conseguir una mayor asistencia de público".

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Fuente: El Periódico

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