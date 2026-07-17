El Zamora CF de la temporada 2026-2027 ya está aquí: Los reconocimientos médicos, punto de partida

El Zamora CF de la temporada 2026-2027 ya está aquí. Tras poco menos de un mes de vacaciones, animadas por el tradicional mercado de fichajes veraniego, el equipo de Óscar Cano se pone en marcha para iniciar un nuevo curso. Una campaña cuyo punto de partida ha tenido lugar este viernes con la habitual jornada de reconocimientos médicos.

Un punto de partida necesario

Los jugadores del Zamora CF se han sometido este viernes a las diversas pruebas de diagnóstico que suelen realizarse al inicio de cada pretemporada y que determinan al futbolista apto para la práctica deportiva profesional. Un requerimiento indispensable para que tenga lugar la primera sesión de entrenamiento del equipo, prevista para el próximo lunes día 20. Momento en el que los rojiblancos volverán al césped y echará a rodar el balón en el Ruta de la Plata.

Luismi Luengo, durante las pruebas realizadas esta mañana por el Zamora CF. / Zamora CF

Examen médico y físico

Igualmente, más allá del reconocimiento médico, la plantilla del Zamora CF pasó por las manos de los fisioterapeutas para evaluar más en detalle su condición física y establecer el estado de forma del que regresan tras el periodo estival. Unas vacaciones cortas en el caso de aquellos miembros del plantel que repiten como rojiblancos (Luismi Luengo, Diego Moreno, Carlos Ramos, Loren, Sancho, Abade, Losada y Carbonell), pues han gozado de 28 días de descanso tras el último duelo en Sabadell; y algo más amplia para los recién llegados, un total de diez futbolistas hasta ahora: Juanje, Aleix Gorjón, Álex Hidalgo, Isaiah Navarro, Unai Dufur, Edouard Vergés, Iker Piedra, Fabián Ursain, Izan Yurrieta y Daniel Fernández.

Así arranca el curso 2026-2027 para el Zamora CF. El primero con Óscar Cano a los mandos desde el inicio; una temporada llamada a ser ilusionante y para la que todavía quedan detalles por concretar a nivel deportivo. Ya que, el capítulo de fichajes no está cerrado (quedan fichas libres y posiciones que reforzar) y puede que se cierre alguna salida de aquí al inicio de liga.