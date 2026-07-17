FÓRMULA 1
Verstappen lidera los primeros libres en Spa, sin Alonso y con Sainz muy lejos
Max Verstappen empieza como el más rápido en los Libres 1 del GP Bélgica, secundado por los Ferrari de Hamilton y Leclerc y por su compañero Hadjar. Carlos Sainz ha sido 20º a 3.7 segundos en una primera sesión en la que Alonso ha cedido su asiento al júnior Crawford
Spa-Francorchamps y sus curvas legendarias han empezado a poner a prueba a los nuevos monoplazas de Fórmula 1 2026 en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. Max Verstappen (Red Bull), ha comandado esta tanda inicial con un crono de 1.47.070, por delante de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, a dos décimas. Tiempos casi cinco segundos más lentos que los registrados hace un año en este escenario.
En un trazado siempre exigente y con la amenaza de la lluvia siempre presente en las Ardenas, la sesión ha servido básicamente como primera toma de contacto para completar programas de evaluación y recopilar datos de cara al resto del fin de semana. Verstappen, con un Red Bull que no lleva el famoso alerón 'Macarena' y ha vuelto a la pieza convencional, ha dejado claro que por ahora tiene un plus, aunque Ferrari sigue al acecho.
Aston Martin ha aprovechado este FP1 para dar minutos a su joven piloto Jak Crawford, que se ha subido al AMR26 en lugar de Fernando Alonso. El asturiano regresará al coche para los Libres 2, esta tarde, a partir de las 17 horas. Los de Silverstone se preparan para un último gran premio de máximo sufrimiento, antes de que empiecen a llegar las esperadas mejoras y el chasis B la próxima semana en Hungría. De momento, Lance Stroll ha cerrado los libres a más de cinco segundos y su compañero, a seis.
Tampoco ha sido una buen estreno para Carlos Sainz, a pesar de que Williams, con tres actualizaciones, es uno de los equipos más reforzados de cara a la cita de Spa. El piloto madrileño ha arrancado en 20ª posición, a 3.7 segundos del crono de Verstappen.
El líder Kimi Antonelli se lo ha tomado con calma y ha empezado en sexta posición, aunque el ritmo de Mercedes es alentador y el italiano ha superado a su compañero George Russell, octavo, al que aventaja en solo 25 puntos en la general del campeonato.
Fuente: Sport
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