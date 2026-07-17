Martín Ramos afronta el ataque definitivo al Gasherbrum 1
La expedición en la que figura el montañero zamorano podría hacer cumbre este sábado
El zamorano Martín Ramos ha afrontado el ataque definitivo a la cumbre del Gasherbrum I aprovechando la ventana de buen tiempo que se ha previsto para este fin de semana con cielos despejados y vientos flojos en el Karakorum. Los montañeros pernoctaron en el Campo 1 a 6.200 metros aprovechando las tiendas montañas durante la pasada semana, aunque hubo que reparar desperfectos en alguna de ellas, y durante la pasada madrugada, la previsión era avanzar hacia arriba para buscar la cima entre este sábado o bien mañana domingo, según han informado compañeros de expedición.
Martín Ramos intenta alcanzar su undécimo ocho mil en una expedición en la que también están el asturiano Jorge Egocheaga y el rumano Horia Colibasanu. El montañero zamorano regresa al macizo de los Gasherbrum donde ya coronó junto a Egocheaga, en su primera expedición juntos, el GII en 2008. El Gasherbrum I, también conocido como Hidden Peak o Pico Oculto, es la undécima montaña más alta del mundo con una altitud de 8.080 metros a la que esperan llegar en torno al 1 de julio en el que sería su undécimo "ochomil"
- Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
- Seis nuevos agentes se incorporan a la comisaría de la Policía Nacional en Zamora
- El ciervo Tomás es un peligro en las calles de Linarejos
- Un convenio provincial de Zamora fija salarios base de menos de 900 euros al mes para 2027
- El movimiento trashumante pervive en Sanabria con una yeguada de un centenar de cabezas: 'Somos desbrozadoras de cuatro patas en tiempo de incendios
- Más posibilidades de que la nueva residencia pública no implique el cierre de la de Los Tres Árboles: aumenta el presupuesto para dependencia
- Caja Rural responde a la Cámara de Comercio de Zamora: 'Las relaciones están rotas desde hace cuatro años, ha habido comportamientos financieros amorales
- Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo