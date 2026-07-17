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Martín Ramos afronta el ataque definitivo al Gasherbrum 1

La expedición en la que figura el montañero zamorano podría hacer cumbre este sábado

Los miembros de las expediciones que han coincidido en el campo base del GI

Los miembros de las expediciones que han coincidido en el campo base del GI / HC

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El zamorano Martín Ramos ha afrontado el ataque definitivo a la cumbre del Gasherbrum I aprovechando la ventana de buen tiempo que se ha previsto para este fin de semana con cielos despejados y vientos flojos en el Karakorum. Los montañeros pernoctaron en el Campo 1 a 6.200 metros aprovechando las tiendas montañas durante la pasada semana, aunque hubo que reparar desperfectos en alguna de ellas, y durante la pasada madrugada, la previsión era avanzar hacia arriba para buscar la cima entre este sábado o bien mañana domingo, según han informado compañeros de expedición.

Martín Ramos intenta alcanzar su undécimo ocho mil en una expedición en la que también están el asturiano Jorge Egocheaga y el rumano Horia Colibasanu. El montañero zamorano regresa al macizo de los Gasherbrum donde ya coronó junto a Egocheaga, en su primera expedición juntos, el GII en 2008. El Gasherbrum I, también conocido como Hidden Peak o Pico Oculto, es la undécima montaña más alta del mundo con una altitud de 8.080 metros a la que esperan llegar en torno al 1 de julio en el que sería su undécimo "ochomil"

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