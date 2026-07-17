Gabriel Giannini sigue en el Caja Rural Balonmano Zamora: Gigi vuelve a Plata de pistacho

Gabriel Giannini ha renovado con el Caja Rural Balonmano Zamora y cumplirá su cuarta campaña como "Guerrero de Viriato", cerrando así el círculo desde su debut en División de Honor Plata con el club pistacho.

Una pieza determinante

Giannini se ha convertido desde su llegada en un referente del equipo zamorano. Tanto por su capacidad para marcar diferencias en ataque y su liderazgo en pista, como por el compromiso con un club al que llegó en situación comprometida y al que ha defendido hasta devolverlo a la segunda categoría nacional. Un ascenso del que ha sido una pieza determinante.

Mucho más que rendimiento

"Pero la importancia de Gigi va mucho más allá de su rendimiento sobre la pista", como bien apunta el club en el anuncio de su renovación: "El brasileño ha sabido ganarse el cariño de la afición gracias a su cercanía, su carácter y su entrega en cada partido. Su conexión con el Ángel Nieto es total y se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la familia pistacho". De ahí que su continuidad fuera una de las más deseadas y esperadas en este verano.

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El club cierra una operación "estratégica"

Atendiendo a todo ello, y asumiendo también que por su vinculación con todos los estamentos del club y cada jugador de la entidad, el Caja Rural Balonmano Zamora considera la renovación "una de las operaciones estratégicas del proyecto deportivo". "Gabriel representa a la perfección lo que queremos que sea este club. Es un jugador diferencial sobre la pista, pero también una persona que suma cada día dentro del vestuario y fuera de él. Su liderazgo, su compromiso y la conexión que ha creado con nuestra afición y con la cantera hacen de él una pieza fundamental para seguir creciendo”, apuntan, sabiendo que es todo un referente para niños y niñas del Balonmano Zamora y un jugador muy querido por la grada por la pasión que desprende defendiendo la camiseta de la famlia de Viriato.

Gigi, feliz y comprometido

Tras hacerse oficial su renovación, Gabriel Giannini mostró su felicidad por seguir ligado al Balonmano Zamora en unas palabras ofrecidas por el club. "Estoy muy feliz de seguir un año más en Zamora. Este club ya forma parte de mi vida y desde el primer día me he sentido como en casa. La afición siempre nos empuja a dar un poco más y jugar en el Ángel Nieto es algo especial. Tenemos por delante una temporada muy exigente, pero también muy ilusionante. Estoy convencido de que, con el trabajo de este grupo y el apoyo de nuestra gente, vamos a competir al máximo", ha indicado el jugador, prometiendo seguir mostrando la entrega que le ha hecho tan importante en la capital del Duero: "Prometo seguir dejándome la piel por esta camiseta y ser un ejemplo para los más pequeños del club."

Así manifestaba su alegría el jugador a través de Instagram: