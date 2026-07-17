Del Cid, primer campeador de la Vuelta a Zamora

Alejandro del Cid (Gomur) fue el primer vencedor de la Vuelta Ciclista a Zamora que se inició este jueves con una etapa de 170 kilómetros de recorrido entre Toro y Fermoselle. Fue una buena piedra de toque para que los principales equipos españoles del campo Elite y Sub 23 calibraran sus posibilidadeas de cara a la ronda provincial que finalizará este domingo con la tradicional etapa sanabresa de Lubián.

El pelotón en el primer paso por Fermoselle. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Fue una jornada presidida por el calor que se saldó con constantes escaramuzas que los equipos fuertes no permitieron que fructificasen y ninguna de ellas llegó a superar el minuto de ventaja. Especial protagonistmo tuvo durante toda la jornada el equipo italiano invitado, Ciclistica Rostere, que atacó con Vianello poco después del paso por Zamora, y luego, ya con mucho más peligro, de la mano de Gabriel Fede que pasó en primer lugar por el puerto de Fermoselle, pero fue alcanzado poco antes del descenso a La Cicutina aunque se mantuvo en el grupo cabecero que fue alcanzado por el pelotón al comienzo de la segunda subida al puerto de Fermoselle. Tessore Fede a 5 kilómetros de la meta y muy cerca de él tuvo su compañero Tomasso Tessore, pero en los tres kilómetros finales irrumió imperial la figura de Alejandro del Cid para proclamarse campeador de la primera etapa y líder de la Vuelta. Por detrás, les arrebató el segundo puesto a los corredores del Rostese, Xavi Mestre para ser segundo y primer corredor sub 21.

La edición de 2026 de la Vuelta a Zamora que organiza de nuevo Cadalsa ha presentado una carrera bien compensada en sus cuatro etapas, destinada a que el vencedor sea un corredor muy completo y para prueba la primera etapa de este jueves con un trazado complicado, una primera parte muy llana en la que pasaron muy pocas cosas, y una segunda con la doble ascensión a Fermoselle en la que ya se mostraron los corredores que están dispuestos a luchar por la victoria final.

El calor fue un serio condicionante para el desarrollo de la carrera que se centró en los primeros kilómetros en la lucha del equipo Torres Sobato por la clasificación de las metas volantes y daba un primer paso en la meta volante de Covadu con el segundo puesto de Lleir Forns; pero la principal baza del equipo oscense estaba en el argentino Joel Morales que pasaba segundo por Moralejo Selección y primero en Bermillo de Sayago.

Eran constantes las escaramuzas en cabeza del pelotón principal y una de ellas la protagonizaba Luca Garcelli, hijo del gran Stefano Garzelli, que está en Zamora siguiendo a sus dos hijos que corren por primera vez juntos.

El ritmo de carrera era muy alto como lo demostraba los 40 kilómetros de media con que se cubrieron las dos primeras horas. Pero los momentos decisivos estaban por llegar y la carrera comenzó a moverse en serio con un primer aviso del Ciclística Rostede, con Gabriel Fade, que atacó con David Chamorro (Extremadura). Pero el italiano impuso un altísimo ritmo de subida que le permitió cobrar pronto casi un minuto de ventaja al paso por Fermoselle.

El pelotó quedó roto en varios cachos durante la subida del puerto puntuable, pero a medida que se iba recomponiendo, iba reduciendo también la ventaja del fugado italiano. Y un gran grupo afrontó los kilómetros finales, con un agrupamiento de cerca de un centenar de corredores pasando por segunda vez por la presa de Almendra donde, pese a fuerte viento de costado, no llegaron a producirse los temibles abanicos.

En plena bajada se produjeron los primeros ataques decisivos, pero el grupo inició compacto la última subida desde La Cicutina. Los italianos propusieron de nuevo con Tomasso Tessore que llegó a disponer de 20 segundos de ventaja pero por detrás llegaron el abulense del Cid y su compañero Gabriel Fede. El más fuerte era el corredor del Gomur y lo demostró entrando en la meta de Fermoselle con una clara ventaja respecto al sub 21 del Gsport Xavi Mestre que les arrebató el segundo puesto a los dos italianos.

Alejandro del Cid pone así la guinda a una buena temporada en la que ya ha sido tercero en la Ataun San Martin Proba, undécimo en el Memorial Lazkano, décimo cuarto en la Vuelta a Extremadura y undécimo en la Vuelta a Navarra.

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La Vuelta a Zamora continuará esta tarde en Benavente con una contrarreloj individual sobre 16,3 kilómetros que comenzará a las 18.00 horas, con salida en la calle La Mota y llegada en la plaza de La Madera, con paso por Santa Colomba de e las Monjas, Arcos de la Polvoroda y Santa Cristina. n