Del Cid: "Para mi es especial ganar en Fermoselle"

Alejandro del Cid consiguió para el Gomur una victoria casi inédita para el Gomur cántabro que había pasado muchos años sin competir en la Vuelta a Zamora hasta que comenzó a hacerlo en la pasada edición. Ahora los cántabros se han dejado ver bien y pasan a ser el equipo que tendrá que controlar la carrera frente a los Cortizo, Caja Rural o Froiz, como principales candidatos a conseguir la victoria final el domingo en Sanabria. Por el momento, el Gomur ha situado a Óscar Vian en la quinta posición y en la novena, a Sergio Gutiérrez. Mientras, de los teóricos favoritos al maillot amarillo, tan solo aparecen por las primeras plazas de la general Samuel Fajardo, del Cortizo.

Alejandro del Cid explicó en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA que "siempre me gusta correr en Castilla y León y en especial en Zamora. Yo soy en Ávila, pero ya había estado de vacaciones en Fermoselle y conocía la zona. Para mi es especial ganar aquí".

El corredor abulense reconocía que llegar bien situado a la última subida fue fundamental: "Se puso a tirar el Cortizo muy rápido en la bajada y pillamos a los escapados, y luego mi función era rematar en los últimos kilómetros. Y así lo hice".

El corredor del Gomur tuvo como grandes rivales a dos corredores italianos: "Ví cómo se fue uno de ellos, pero lo tenía muy difícil porque arrancó desde abajo, me llevé conmigo al otro y sí que les tuve un poco de respeto al verme con los dos, pero comprobé que tenía un puntito más que ellos. Decidí probarlo, y hasta la meta".

A partir de ahora, Del Cid no se marca metas concretas: "De momento hay que ir día a día, primero la contrarreloj y luego ir viendo como sale. Tenemos aquí al campeón de España, es una contrarreloj corta, pero ya el año pasado comprobamos que se pueden hacer diferencias. Mañana por la mañana tenemos que reconocer el recorrido para ver cómo nos encontramos. Estoy con muchas ganas para el resto de la Vuelta".

Estuvieron en el corte de cinta, previo a la puesta en marcha de la prueba, Carlos Rodríguez, alcalde de Toro; Natalia Ucero, senadora de Zamora; Juan del Canto, diputado de deportes de la Diputación de Zamora; Javier López, concejal de cultura de Toro; y Lale Cubino, presidente del Club Ciclista Cadalsa.

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En el pódium de Fermoselle entregaron los premios y maillots de la jornada el diputado de deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto; Tita Fidalgo, concejala de cultura de Fermoselle; Gildo Marcos, concejal de urbanismo; Lale Cubino, presidente del Club Ciclista Cadalsa, y Adrián Gumiel, director de carrera. Se impuso el primer maillot amarillo de líder, patrocinado por la Diputación de Zamora, a Alejandro del Cid (Equipo Gomur). También recibió el maillot verde de los puntos, patrocinador por Caja Rural de Zamora. La clasificación de la montaña, con el maillot blanco y de lunares rojos patrocinado por Restaurante Casa Aurelia, corresponde a Gabriel Fede (Ciclistica Rostese). La clasificación de las metas volantes, con el maillot azul de Viajes Sanabria, la lidera Joel Morales (Torres Sobato). El mejor ciclista sub-21, que recibió el maillot verdinegro patrocinado por Grupo Ibereólica, corresponde a Xavi Mestre (Gsport). Como líder de la clasificación de castellanoleoneses, el maillot blanco patrocinado por Cobadú lo vestirá Alejandro del Cid (Equipo Gomur). n