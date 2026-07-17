El CD Arqueros Zamora presenta su doble cita del mes de septiembre: Trofeo Virgen de la Concha y Trofeo "Ciudad de Zamora"

El CD Arqueros Zamora ya ha puesto fecha a su cita más tradicional con la competición local. Una nueva jornada doble de tiro con arco en la Ciudad Deportiva, donde se disputarán el III Trofeo Virgen de la Concha y el X Trofeo Ciudad de Zamora. Dos competiciones complementarias pensadas para que los participantes disfruten de una mañana completa de tiro y convivencia.

Trofeo Virgen de la Concha

El Trofeo Virgen de la Concha abrirá la jornada con las habituales Series FITA en distintas modalidades: recurvo, compuesto, tradicional instintivo, longbow y arco desnudo. Cada arquero completará dos tandas de 36 flechas, y la clasificación final se establecerá por la suma total de puntos de sus disparos.

Cartel del Trofeo Virgen de la Concha 2026. / Cedida

Trofeo Ciudad de Zamora

A continuación llegará el turno del Trofeo Ciudad de Zamora, una prueba más dinámica y eliminatoria a 30 metros, donde todos los participantes deberán superar tandas progresivas desde 25 hasta 30 puntos. Quien no alcance la puntuación exigida quedará eliminado, y los empates se resolverán con flecha más cercana al centro o, si fuera necesario, mediante sorteo.

El club recuerda que el ambiente volverá a ser uno de los grandes atractivos, poniendo atención al cuidado del arquero desde la primera flecha a la entrega de trofeos, que pondrá punto y final a una convocatoria abierta a todos los tiradores que quieren inscribirse antes del 25 de agosto.