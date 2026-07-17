El campeón de España sub 23 no defraudó en la crono de Benavente

Oscar Vián, del equipo Gomur, fue el gran protagonista de la segunda etapa de la Vuelta a Zamora que se disputó este viernes en Benavente, y de la que salió vestido de amarillo tras conseguir la victoria en la contrarreloj individual. El corredor del Gomur dejó patente por que hace unas semanas se proclamó campeón de España de contrarreloj sub 23, un maillot que estrenó ganando en la Vuelta a Madrid y que ahora refrenda con este importante triunfo en Benavente que le convierte en el «hombre a batir» para lo que resta de carrera.

Vián encabeza la clasificación general antes de la etapa de este sábado entre Puente de Sanabria y Villalpando, seguido por Ibán Gutiérrez, que realizó otra gran contrarreloj, mientras el equipo Smartlog se convierte en el más potente colocando entre los puestos tercero y quinto a Gabriel Ibáñez, Jon Conejero y Ethan Cabanillas. Caja Rural coloca bien a Daniel Cepa en la novena plaza y los italianos del Rostese mantienen a Fede y Tessiore entre los diez primeros de la clasificación.

La jornada deparó diversas alternativas en los mejores tiempos y el primero en destacar fue el hispano-italiano Luca Garzelli, hijo de Stéfano Garzelli, campeón del Giro de Italia en 2000, que se mantuvo durante casi una hora en el primer puesto siendo el único corredor en bajar de los 20 minutos.

El circuito de 16,3 kilómetros con salida y llegada en el centro de Benavente, discurría por las localidades de Santa Colomba, Arcos y Santa Cristina de La Polvorosa con un único repecho final en la llegada a la plaza de La Madera.

Con Garzelli, corredor de primer año, sentado en el sillón caliente, el campeón de España Elite, Aitor Aguirre se situaba segundo con 20´00 e Iker Vélez (Bembibre) se colocaba tercero.

Pero irrumpió el veterano Eloy Teruel para rebajar la mejor marca a 19´25, un tiempo que tardaría muchísimo tiempo en ser superado. Intentó acercarse Lleir Forns, del Torres Sobato, campeón de Cataluña de la especialidad que se ponía segundo con 19´55, y su tiempo lo superaban Albert Roca del Caja Rural y Manuel Santoma.

El campeón de la Vuelta a Zamora de 2024, el ucraniano Maxim Bilyi demostraba que se encuentra en buena forma este año colocándose quinto y el Caja Rural que dirige el zamorano Pablo Monteso, se reivindicaba situando a Estanis Calabuig noveno.

Y saltó la sorpresa con el portugués del Bembibre, Gabriel Baptista, subcampeón luso, que igualaba el tiempo de Eloy Teruel aunque se situaba primero por tres centésimas.

Caja Rural siguió jugando sus bazas con Ibán Gutiérrez, hijo del que fuera gran esprinter profesional Enrique Gutierrez, que subía al quinto puesto, con un tiempo que a la postre le permitiría alcanzar el segundo puesto de la clasificación general.

Estaba claro que los diez primeros de la general serían protagonistas al final y Jon Conejero firmó un magnífico tiempo que le daría el cuarto puesto de la general, pero faltaba por llegar el campeón de España sub 23, Óscar Vián, que había partido desde el quinto puesto y dobló a Samuel Fajardo para ser el primer y único corredor capaz de bajar de los 19 minutos con una media de 51,8 kilómetros por hora.

De los cuatro primeros clasificados en la general, tan solo los italianos Tomasso Tessiore y Gabriel Fede consiguieron salvar los muebles para mantenerse entre los diez primeros clasificados de la general.

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La tercera etapa se disputará hoy con salida en el Puente de Sanabria y llegada a Villalpando tras recorrer 155 kilómetros.