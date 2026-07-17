Adrián Pereda, nueva baja en el Zamora CF

El Zamora CF ha hecho oficial este viernes la baja de su guardameta Adrián Pereda, quien no será parte del equipo de la temporada 2026-2027 que ha vuelto hoy al trabajo con la jornada destinada a los reconocimientos médicos.

Pereda, que llegó al Zamora CF la pasada temporada procedente del SD Huesca, se despide del club rojiblanco sin apenas haber gozado de minutos de juego. El portero, que sufrió una lesión que le mantuvo en el dique seco una temporada, fue una buena competencia para Fermín bajo palos, pero nunca pudo desplazar al riojano de la titularidad.

Con un único partido de liga en su haber defendiendo el arco del Zamora CF, la derrota ante Arenas de Getxo en la última jornada, Pereda continuará lejos de la capital del Duero su carrera deportiva y dejará el marco rojiblanco para el recién llegado Iker Piedra y un posible nuevo guardameta que ocupe su lugar.