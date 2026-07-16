Piragüismo para todos con las Actividades Sociales de Navegación 2026

El Club Actividades Náuticas Zamora ha presentado esta jueves, en la sede de Caja Rural de Zamora, una nueva edición de su Programa de Actividades Sociales de Navegación, una iniciativa que desde 2022 se ha convertido en uno de los pilares del club y en una referencia provincial en materia de inclusión a través del deporte. El acto contó con la intervención de Juanjo Román, presidente del club; Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural; y Auxi, concejala del Ayuntamiento de Zamora; así como de los representantes de todas las asociaciones involucradas en esta iniciativa.

Una actividad atípica, pero con gran acogida

Juanjo Román destacó que este programa, aunque atípico dentro del ámbito deportivo, es ya una línea estratégica del club: “Desde 2022 nos marcamos como objetivo desarrollar actividades sociales y hoy podemos decir que la acogida ha sido extraordinaria. Todas las entidades han respondido dentro de sus competencias y eso nos permite crecer cada año”. El presidente agradeció la implicación de las asociaciones participantes: Cáritas (Programa Terapéutico y Atención al Menor) Azayca, Hogar de Acogida Ángel-Centro Menesianos, Cruz Roja, Fundación Personas, Fundación Intras y el Colegio Virgen del Castillo.

Gratis y bajo demanda

Las actividades, totalmente gratuitas, se desarrollan en el río Duero con embarcaciones estables, piraguas y el barco dragón del club. Comienzan en mayo, cuando el río alcanza condiciones óptimas de navegación, y se prolongan hasta octubre o noviembre. Cada entidad dispone de su propio calendario semanal y, según Román, la participación regular oscila entre 130 y 150 personas. “Cuando avanza la temporada celebramos nuestro Festival Inclusivo, una jornada de ocio donde participan la mayoría de los grupos. Es uno de los momentos más especiales del año”, añadió.

El objetivo: favorecer la inclusión

El objetivo central del programa es favorecer la inclusión mediante la actividad deportiva, aprovechando un entorno natural privilegiado como el Duero. El club trabaja además con la Fundación Caja Rural, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora con todas las entidades sociales implicadas para garantizar que colectivos vulnerables puedan acceder a experiencias deportivas adaptadas.

Narciso Prieto: "Tiene un mérito enorme"

Por su parte, Narciso Prieto puso en valor el impacto del proyecto: “Juanjo y su equipo hacen una labor extraordinaria. Visibilizar actividades como estas es necesaria porque tienen un mérito enorme. Cuando desde la Fundación Caja Rural colaboramos en iniciativas que ayudan y hacen sonreír a la gente, sentimos que somos útiles. Intentamos poner recursos porque creemos en este trabajo”.

Una oportunidad para colectivos vulnerables

La concejala María Auxiliadora Fernández destacó el compromiso del Ayuntamiento con el programa: “Nuestro reconocimiento es para todos los que lo hacen posible. El Ayuntamiento apoya y está encantado con la proyección de estas actividades, especialmente por los colectivos que participan”. La edil compartió además su experiencia personal: “Remé en el simulador y fue increíble. Descubres el río de otra manera”. Subrayó que estas acciones permiten ofrecer oportunidades reales a colectivos vulnerables que requieren atención y acompañamiento.

Un modelo abierto y necesario

El Club Actividades Náuticas Zamora reafirma así su apuesta por un modelo deportivo abierto, inclusivo y social, donde el río Duero se convierte en un espacio de convivencia, aprendizaje y disfrute para cientos de participantes cada temporada.