Balonmano
Fer, Elba y Camino reciben la insignia de oro del Balonmano Zamora
Los tres jugadores serán condecorados por su paso por sus carreras deportivas, su incidencia en la entidad y la defensa de los valores propios de los "Guerreros de Viriato"
El Balonmano Zamora, dentro de su Asamblea General Ordinaria, informó a los socios de los elegidos para recibir la insignia de oro del club durante esta temporada 2026-2027. Propuesta que, como el resto de puntos del orden del día, fue aprobada por unanimidad.
El pleno apoyo a la elección de la directiva es natural, ya que los tres nombres expuestos por la directiva pistacho son tres figuras de gran alcance y peso dentro de la historia: Fernando Ruiz, Elba Álvarez y Miguel Camino.
Fer: El compromiso inquebrantable
Fernando Ruiz colgó las botas el pasado verano tras estirar al máximo su carrera deportiva para devolver al equipo a División de Honor Plata. Su compromiso con los "Guerreros de Viriato" ha sido inquebrantable y su disposición en cualquier área del club se antoja determinante para la buena situación de la entidad. Jugador y directivo, el reconocimiento por parte de la entidad se une al recibido por la Federación de Castilla y León de Balonmano en el año de su adiós.
Camino: La apuesta por Zamora y la pasión pistacho
De forma similar, también recibirá su reconocimiento Miguel Camino. El vallisoletano apostó por el Balonmano Zamora para dar sus primeros pasos en el deporte profesional y fue uno de los jugadores más importantes y queridos por la grada durante los primeros ascensos a División de Honor Plata y Liga Asobal. Su paso, inolvidable, y su unión con el club (incluso ya en filas del Atlético Valladolid), así como la defensa de los valores de los "Guerreros de PIstacho" son varios de los motivos para su nominación.
Elba Álvarez, la canterana que vive en la élite
Por último, Elba Álvarez también será reconocida este curso. La jugadora formada en el Balonmano Zamora cosechó numerosos éxitos en categorías inferiores con el club de su ciudad para, posteriormente, dar el salto a la élite del balonmano nacional. Un espacio en el que ha seguido creciendo hasta ser una de las grandes figuras del balonmano español y formar parte de las "Guerreras", a las que llega tras numerosos logros en el Aula Cultural y el Super Amara Bera Bera, así como en otros combinados del equipo español.
Una cuarta posibilidad
Por último, el Balonmano Zamora señaló que esta lista de elegidos podría ampliarse esta temporada a un cuarto integrante. Una posibilidad que podría concretarse durante los próximos meses, antes de la entrega de estas insignias que resaltan a grandes figuras de la historia pistacho como José Antonio Quintana, Eduardo García Valiente o María Prieto O'Mullony.
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