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Cristian y Aitor dan el salto con el Caja River Zamora FS

Ambos jugadores promocionan del juvenil al filial para esta nueva temporada

Uno de los canteranos del River Zamora durante la disputa de un encuentro la pasada campaña.

Uno de los canteranos del River Zamora durante la disputa de un encuentro la pasada campaña. / Cedida

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J. B.

El Caja Rural River Zamora FS ha dado muestra reciente de su compromiso con la cantera con la renovación de Cristian Kurek y Aitor Matellán, dos jugadores formados en las categorías inferiores que tras acabar su etapa formativa con el equipo juvenil, promocionan al filial del club.

Ambos canteranos dan un importante paso en su trayectoria dentro de la entidad zamorana, incorporándose al equipo filial tras ganarse la confianza del técnico. Un salto que muestra el interés del Caja Rural River Zamora FS por el desarrollo de los jugadores locales, combinando un modelo de cantera con fichajes para crear un club altamente competitivo.

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El filial permitirá a Cristian y Aitor seguir acumulando experiencia y evolucionando en su búsqueda por un hueco en el primer equipo y en el fútbol sala de categorías superiores.

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