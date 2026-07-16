Fútbol Sala
Cristian y Aitor dan el salto con el Caja River Zamora FS
Ambos jugadores promocionan del juvenil al filial para esta nueva temporada
J. B.
El Caja Rural River Zamora FS ha dado muestra reciente de su compromiso con la cantera con la renovación de Cristian Kurek y Aitor Matellán, dos jugadores formados en las categorías inferiores que tras acabar su etapa formativa con el equipo juvenil, promocionan al filial del club.
Ambos canteranos dan un importante paso en su trayectoria dentro de la entidad zamorana, incorporándose al equipo filial tras ganarse la confianza del técnico. Un salto que muestra el interés del Caja Rural River Zamora FS por el desarrollo de los jugadores locales, combinando un modelo de cantera con fichajes para crear un club altamente competitivo.
El filial permitirá a Cristian y Aitor seguir acumulando experiencia y evolucionando en su búsqueda por un hueco en el primer equipo y en el fútbol sala de categorías superiores.
- Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
- Seis nuevos agentes se incorporan a la comisaría de la Policía Nacional en Zamora
- El ciervo Tomás es un peligro en las calles de Linarejos
- Un convenio provincial de Zamora fija salarios base de menos de 900 euros al mes para 2027
- El movimiento trashumante pervive en Sanabria con una yeguada de un centenar de cabezas: 'Somos desbrozadoras de cuatro patas en tiempo de incendios
- Más posibilidades de que la nueva residencia pública no implique el cierre de la de Los Tres Árboles: aumenta el presupuesto para dependencia
- Caja Rural responde a la Cámara de Comercio de Zamora: 'Las relaciones están rotas desde hace cuatro años, ha habido comportamientos financieros amorales
- Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo