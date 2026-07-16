Ciclismo
La Clásica de Castilla y León confirma su cartel: 16 equipos y un marcado carácter internacional
La prueba por la provincia de Zamora disfrutará de cuatro estructuras WorldTeam y equipos de ocho nacionalidades diferentes
C. J. T.
La Clásica Castilla y León afronta su 40ª edición con una participación de enorme prestigio: 16 equipos procedentes de 8 países tomarán la salida el próximo 26 de julio en Benavente para disputar los 190 kilómetros que conducirán al pelotón hasta Lubián, en una jornada que promete batalla desde el primer metro.
Cuatro equipos WorldTeam
La organización, el Club Ciclista Cadalsa, confirma que la carrera contará con cuatro estructuras WorldTeam, un hecho que consolida a la Clásica como una de las pruebas de referencia del calendario español. Entre ellas destaca el Jayco AlUla, vencedor en 2024 con Caleb Ewan y que regresa con la intención de repetir triunfo en un recorrido mucho más exigente. También estarán los kazajos del XDS Astana, habituales en la pelea por las fugas y las etapas de desgaste, y el NSN Cycling Team, apadrinado por Andrés Iniesta, uno de los grandes atractivos mediáticos de la carrera. El cuarto WorldTeam será el Movistar Team, que acude con su estructura de primer nivel y aspira a ser protagonista en un perfil que se adapta a sus corredores más completos.
Escudras con caché internacional
La nómina de equipos se amplía con varias escuadras ProTeam y Continentales que aportarán profundidad y alternativas tácticas. Entre los conjuntos españoles estarán el Equipo Kern Pharma, el Burgos Burpellet BH, el Caja Rural‑Seguros RGA —que compite simultáneamente en el Tour de Francia— y el Euskaltel‑Euskadi, todos ellos con opciones reales de pelear por la victoria en Lubián.
La representación internacional será igualmente amplia: Francia aportará al TotalEnergies, al AVC Aix‑en‑Provence y al siempre mediático Unibet Rose Rockets; Italia estará presente con el Team Polti VisitMalta, vinculado a Alberto Contador; Estados Unidos competirá con el Medirian Racing Team, con sede deportiva en Asturias; y Portugal alineará tres equipos: Anicolor Campicarn, Feirense Beeceler y Tavfer Ovos Matinados Mortágua.
La Clásica Castilla y León celebrará así una edición de enorme nivel competitivo, reforzada por la retransmisión televisiva de los kilómetros finales. La cuenta atrás ya ha comenzado y el ciclismo internacional volverá a convertir Zamora en un escenario de referencia.
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