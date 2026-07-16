El Balonmano Zamora rinde cuentas y fija su ruta para la temporada 2026-2027: Aumenta el presupuesto y se mantiene la ambición

El Balonmano Zamora celebró este jueves su anual Asamblea General Ordinaria en la que cerró el ejercicio 2025-2026 y sentó las bases del siguiente, el destinado al regreso a División de Honor Plata. Una campaña cuyo presupuesto quedó fijado en 530.000 euros.

Gracias por un año para el recuerdo

El acto, que reunió a un centenar de socios de la masa social pistacho en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, arrancó con el agradecimiento de Iñaki Gómez tanto a los socios como a las instituciones y patrocinadores privados por su apuesta por el proyecto en una temporada en la que "el club realizó muchas actividades" y cumplió con sus objetivos tanto a nivel deportivo como a nivel social. Una labor bien ejecutada por la que también dedicó unas palabras a todos aquellos miembros del club, allegados y familias que colaboraron para el crecimiento de la familia de los "Guerreros de Viriato" .

GALERÍA | La afición recibe al BM Zamora antes de enfrentarse al BM Romo en la fase de ascenso / José Luis Fernández

La directiva del Balonmano Zamora sacó pecho en el balance deportivo del pasado curso. No solo por el ascenso a División de Honor Plata "fruto de la unión del vestuario", según apuntó Iñaki Gómez; también por el crecimiento en el número de jugadores del club (un 2% más), la recuperación del equipo sénior femenino o los buenos resultados de una cantera que también estuvo presente en los logros de los combinados regionales. Un capítulo en el que hubo agradecimientos y momentos para la emoción con imágenes de la temporada.

Temporada de déficit "bien utilizado"

Los números positivos, sin embargo, no tuvieron su continuidad en el aspecto económico. El club, que fijó el presupuesto de la pasada campaña en 420.000 euros, acabó gastando más de 486.000 y generó un déficit cercano a los 14.000 euros, ya que consiguió amortizar en ingresos más de 472.000. Un déficit que, aprovechando el remanente que había de años anteriores, se dio por bueno y el socio aprobó de forma unánime.

Presupuesto cerrado: 530.000 euros

A continuación, se detalló el presupuesto para la temporada 2026-2027. La directiva del Balonmano Zamora presentó un proyecto cifrado por 530.000 euros atendiendo a las diferentes vías de ingreso del club (subvenciones, patrocinios, actividades o venta de material deportivo). Cantidad que supone un salto del 26% sobre la valoración del presupuesto anterior y que fue también respaldada por la masa social de la asamblea.

Por lo que respecta al proyecto deportivo, el club ofreció al socio detalles de las competiciones a afrontar, así como la intención de mantener el alto nivel exhibido en 2025-2026 y el refuerzo de su estructura.

Gómez: "Era un año fundamental, el déficit está justificado"

Iñaki Gómez, presidente del club, consideró ayer que el déficit del último curso, 14.000 euros, fue "bien utilizado" y estuvo "plenamente justificado". "Era un año fundamental; teníamos que tratar de ascender sí o sí. Era el momento", explicó, recordando que el remanente previo permite mantener las cuentas en positivo.

Gómez insistió en la importancia de la transparencia: "Manejamos mucho dinero público y privado, y es clave explicar en qué lo gastamos y cómo". El presidente destacó que los gastos extraordinarios fueron derivados, principalmente, por el buen rendimiento deportivo. Hecho que hace bueno esfuerzo dentro de la gestión "conservadora" que caracteriza al club y que mantendrá su "calma y sostenibilidad" este curso en el que a Gómez le gustaría que la entidad diera el salto a los mil socios. n