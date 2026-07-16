Alejandro del Cid, primer líder de la Vuelta a Zamora 2026

Alejandro del Cid (Gomur) fue el primer vencedor de la Vuelta Ciclista a Zamora que se inició este jueves con una etapa de 170 kilómetros de recorrido entre Toro y Fermoselle. Fue una buena piedra de toque para que los principales equipos españoles del campo Elite y Sub 23 calibraran sus posibilidadeas de cara a la ronda provincial que finalizará este domingo con la tradicional etapa sanabresa de Lubián.

Fue una etapa presidida por el calor que se saldó con constantes escaramuzas que los equipos fuertes no permitieron que fructificasen y ninguna de ellas llegó a superar el minuto de ventaja. Especial protagonistmo tuvo durante toda la jornada el equipo italiano invitado, Ciclisgtica Rostere, que atacó con Vianello poco después del paso por Zamora, y luego, ya con mucho más peligro, de la mano de Tomasso Tessore que pasó en primer lugar por el puerto de Fermoselle, pero fue alcanzado poco antes del descenso a la Cicutina aunque se mantuvo en el grupo cabecero que fue alcanzado por el pelotón al comienzo de la segunda subida al pusrto de Fermoselle. Tessore volvió a atacarf a 5 kilómetros de la m4eta y muy cerca de él tuvo su compañero Gabriel Fede, pero en los tres kilómetros finales irrumió impetial la figura de Alejandro del Cid para proclamarse campeador de la primera etapa y líder de la Vuelta. Por detrás, les arrebató el segundo puesto a los corredores del Rostese, Xavi Mestre para ser segundo y primer corredor sub 21.

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La Vuelta a Zamora continuará esta tarde en Benavente con una contrarreloj individual sobre 16,3 kilómetros que comenzará a las 18.00 horas, con salida en la calle La Mota y llegada en la plaza de La Madera, con paso por Santa Colomba de e las Monjas, Arcos de la Polvoroda y Santa Cristina.