El Zamora CF presenta a Chaquetín y Oji, nuevos entrenadores del filial y el juvenil rojiblanco

El Zamora CF ha presentado oficialmente este miércoles a los dos nuevos responsables de sus equipos de referencia en la cantera: Alberto González "Chaquetín", entrenador del Zamora CF "B", y Víctor Martín Ojí, técnico del Juvenil A. El club rojiblanco abre así una nueva etapa en su estructura formativa, con objetivos claros: continuidad del proyecto, la apuesta por el talento local y la reducción de la distancia competitiva con el primer equipo.

La cantera, "una prioridad real"

La presentación, celebrada en el estadio Ruta de la Plata, estuvo encabezada por el director de cantera, Andrés Rayo, y por el director general, Jesús Manibardo, quienes subrayaron el compromiso de la propiedad con el crecimiento de la base. “No es solo el primer equipo. La cantera es una prioridad real y ya vemos frutos en esta tercera temporada”, señaló Manibardo, destacando la evolución de los jugadores que han ido escalando categorías hasta acercarse a la dinámica profesional.

Rayo, por su parte, incidió en la línea continuista del proyecto y en la importancia de consolidar los departamentos internos que sostienen el trabajo formativo. “Estamos evitando que el talento de Zamora se marche y, en algunos casos, incluso repatriándolo. La relación con los clubes de la ciudad es muy positiva y eso nos permite construir entornos competitivos que antes no existían”, explicó. También destacó que cada vez son más los jugadores que entrenan con el primer equipo: “La distancia con Óscar y su grupo es cada vez menor, y eso es una gran noticia”.

Alberto "González" Chaquetín, una apuesta para el filial

El nuevo técnico del Zamora CF "B" llega tras su etapa en Ciudad Rodrigo y con experiencia en categorías superiores. El club valora especialmente su conocimiento de la zona y de la categoría. “Queríamos alguien que conociera el entorno y el talento de la provincia y sus alrededores. Alberto encaja perfectamente en esa idea”, apuntó Jesús Manibardo en su presentación.

Chaquetín explicó su decisión de incorporarse al proyecto rojiblanco: “Es una oportunidad para seguir formándome y competir cada día. El objetivo es claro: que los jugadores estén más cerca del primer equipo”. Sobre su filosofía y el objetivo deportivo para un filial que ha transitado en la zona media de la tabla las últimas temporadas, el técnico fue directo: “Lo que nos llevó a estar arriba el año pasado (Ciudad Rodrigo CF) fue el trabajo diario. Si competimos entre nosotros cada semana, llegaremos al fin de semana preparados para sumar”.

Víctor Martín Ojí, el regreso de un referente "de la casa"

La presentación también sirvió para oficializar la llegada de Víctor Martín "Ojí" al Juvenil A, tras su etapa como entrenador del CD Villaralbo en Tercera RFEF.

Para el Zamora, su incorporación era imprescindible. “El talento de Zamora tiene que estar aquí. Víctor es una persona que debía formar parte del proyecto”, afirmó Jesús Manibardo, destacando la importancia de contar con el entrenador en sus filas.

Los protagonistas de la presentación de Chaquetín y Oji, antes de la rueda de prensa en el Ruta de la Plata. / C. J. T.

El técnico reconoció que su situación personal le había llevado a dejar el banquillo de Tercera, pero la llamada del Zamora CF cambió sus planes. “Pensaba que este año no estaría en un banquillo, pero este es un proyecto muy difícil de rechazar. Me identifico con él y creo que puedo aportar mucho”, señaló.

Sobre los objetivos del Juvenil A, Oji fue claro: “El Zamora debe estar en categoría nacional". "Estamos recuperando talento zamorano que estaba fuera y construyendo una plantilla competitiva. Queremos formar jugadores para que lleguen al primer equipo y ayudar al filial cuando sea necesario”, comentó sobre los primeros pasos de una temporada ilusionante.

La cantera del Zamora CF afronta así una nueva temporada con una estructura reforzada, una apuesta decidida por el talento local y dos entrenadores que representan la ambición y el crecimiento de la cantera rojiblanca.