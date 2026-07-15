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Natación Castilla de Zamora pone un brillante cierre al curso en el Campeonato de España Alevín

Luis Gago disputó la final de los 50 metros mariposa en Cádiz

Luis Gago, en el Campeonato de España alevín

Luis Gago, en el Campeonato de España alevín / Cedida

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C. J. T.

El Club Natación Castilla de Zamora ha puesto fin a una temporada especialmente exitosa con la participación de Luis Gago Pastor en el XIII Campeonato de España Alevín, celebrado del 9 al 12 de julio en las instalaciones de Ciudad de Cádiz. El nadador zamorano, clasificado en cuatro pruebas dentro de la categoría de 12 años, firmó un campeonato de alto nivel y dejó dos nuevas mejores marcas territoriales.

Gago logró meterse en la final de 50 mariposa, donde terminó octavo de España, en una prueba extremadamente igualada en la que quedó a solo un segundo del quinto clasificado. Su rendimiento le permitió además proclamarse campeón de Castilla y León en dos modalidades, consolidando su posición como uno de los nadadores más prometedores de la comunidad.

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El nadador estuvo acompañado por su entrenadora, Leticia de la Torre Belver, quien destacó su madurez competitiva y el progreso mostrado durante toda la temporada. Un curso que se cierra para Club Natación Castilla de Zamora habiendo alcanzado los objetivos, alcanzando un crecimiento a nivel estructural y una notable progresión en su desempeño deportivo.

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