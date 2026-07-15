Ismael García, un fichaje más para el CD Villaralbo

El CD Villaralbo acaba de anunciar este miércoles un fichaje más. Se trata de Ismael García, que se une al proyecto dirigido por Cotés para la temporada 2026-2027 para sumar su polivalencia al grupo azulón.

García es un jugador del que resalta su "calidad técnica y excelente criterio en el manejo del balón", según resalta su nuevo equipo. Cualidades que "le permiten marcar diferencias en los momentos decisivos de los partidos"; factor que motiva su fichaje junto con una experiencia dilatada en Tercera RFEF habiendo defendido las camisetas de Cristo Atlético y CD Becerril, siendo este último su club de procedencia.

El CD Villaralbo espera que la capacidad para generar peligro, su desequilibrio y su talento lleven al equipo de Cortés a dar un salto a nivel ofensivo esta temporada, haciendo gala también de esa experiencia que le otorgan sus más de 90 partidos en la categoría.

García, quien se señala que llega con la "máxima ilusión y ambición" ha sido recibido con los brazos abiertos para formar parte de un CD Villaralbo que, en las últimas horas, se despidió de Hugo Casado, quien no continuará como futbolista azulón tras el verano.