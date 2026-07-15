Fútbol
Ismael García, un fichaje más para el CD Villaralbo
El jugador destaca por su criterio con el balón y capacidad técnica
C. J. T.
El CD Villaralbo acaba de anunciar este miércoles un fichaje más. Se trata de Ismael García, que se une al proyecto dirigido por Cotés para la temporada 2026-2027 para sumar su polivalencia al grupo azulón.
García es un jugador del que resalta su "calidad técnica y excelente criterio en el manejo del balón", según resalta su nuevo equipo. Cualidades que "le permiten marcar diferencias en los momentos decisivos de los partidos"; factor que motiva su fichaje junto con una experiencia dilatada en Tercera RFEF habiendo defendido las camisetas de Cristo Atlético y CD Becerril, siendo este último su club de procedencia.
El CD Villaralbo espera que la capacidad para generar peligro, su desequilibrio y su talento lleven al equipo de Cortés a dar un salto a nivel ofensivo esta temporada, haciendo gala también de esa experiencia que le otorgan sus más de 90 partidos en la categoría.
García, quien se señala que llega con la "máxima ilusión y ambición" ha sido recibido con los brazos abiertos para formar parte de un CD Villaralbo que, en las últimas horas, se despidió de Hugo Casado, quien no continuará como futbolista azulón tras el verano.
- Este es el municipio de Zamora donde conviven once nacionalidades
- Zamora cierra su anillo verde: veinte kilómetros libres de motor para pasear o andar en bici
- Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos en Peleagonzalo con más de 72.000 aves
- Un verano sin igual en Sanabria
- Fallece el 'histórico' concejal del PSOE en Villafáfila, Cesáreo Alonso Centeno
- La retirada de una cubierta ilegal en Benavente pone fin a ocho años de litigio urbanístico
- La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora
- El Puente de Piedra de Zamora, foto ganadora del concurso de la Confederación Hidrográfica del Duero