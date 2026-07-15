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Baloncesto | Liga Challenge

Cristina Villamor, nuevo fichaje para el Recoletas Zamora

La base, procedente del Domusa Teknik, llega para aportar ritmo y dirección de juego al conjunto naranja

Cristina Villamor, nueva jugadora del Recoletas Zamora.

Cristina Villamor, nueva jugadora del Recoletas Zamora. / Cedida

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Carlos Toyos

Cristina Villamor se convierte este miércoles en nueva jugadora del Recoletas Zamora, pasando a formar parte de su proyecto para la temporada 2026-2027. Una incorporación que la entidad zamorana realiza para dotar a su equipo de "dirección, ritmo, intensidad y experiencia", valores de la nueva exterior naranja.

Trayectoria deportiva

Formada en la cantera del Stadium Casablanca, Villamor llegó a debutar en la Liga Femenina Endesa de la mano de Casademont Zaragoza, dando así un gran paso hacia delante en una carrera deportiva marcada por un crecimiento constante. Una trayectoria que continuó en conjuntos de nivel como NBF Castelló o Domusa Teknik, del que formó parte la pasada campaña siendo rival del Recoletas Zamora.

Villamor llega al Recoletas Zamora con 25 años, un momento ideal para explotar sus habilidades, entre las que destacan la interpretación del juego, buena capacidad de pase y contar con varios recursos para anotar.

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Así valora Rula a la nueva jugadora

"Cristina es una base muy completa, con experiencia en la categoría y una gran capacidad para dirigir al equipo. Tiene personalidad, entiende muy bien el juego y aporta equilibrio en ambos lados de la pista. Estamos convencidos de que encajará perfectamente en nuestra forma de competir y de que ayudará a que el equipo siga creciendo", valoraba Rula, su nuevo técnico en la aventura con el Recoletas Zamora, que ve en la jugadora un fichaje que "suma talento, liderazgo y experiencia" a la plantilla.

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