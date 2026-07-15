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Baloncesto | Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora firma a Jesús Carralero

El jugador puede desempeñar funciones de ala-pívot y pívot

Carralero, nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora.

Carralero, nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora. / Cedida

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C. J. T.

El Caja Rural CB Zamora ha firmado al ala-pívot Jesús Carralero, que se une a la plantilla para la temporada 2026-2027 y sigue completando el juego interior con otra pieza de formación española.

Los puestos de ala-pívot y pívot pueden quedar cubiertos por Carralero, un interior de 2,01 metros. Este perfil que le ha permitido pasar por sistemas de juego rápido como el que caracteriza al Caja Rural CB Zamora. Su llegada ayudará a mantener esa identidad. 

Formado en las categorías inferiores del Unicaja Málaga, Carralero cruzó pronto el charco para desarrollar su carrera en el baloncesto universitario estadounidense. Encadenó seis temporadas en la NCAA: cuatro en los Campbell Fighting Camels, una en los Missouri Tigers y una última campaña con los Bethune-Cookman Wildcats.

De vuelta a España, ha completado ya dos temporadas en la Primera FEB. La 2024-25 arrancó su etapa profesional en el Gipuzkoa Basket. La 2025-26 jugó en Palmer Basket Mallorca, donde mostró su polivalencia y su físico. .

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Con la llegada de Jesús Carralero, el Caja Rural CB Zamora tiene ya seis jugadores confirmados (Pau Isern, Jacob Round, Oskar Palmquist, David Kristensen, Biram Faye) para la temporada 2026-2027 y continúa en el mercado para configurar la plantilla con la que afrontará el próximo curso. La pretemporada empezará el 24 de agosto, aunque la semana anterior los jugadores ya llegarán a la capital y pasarán los reconocimientos médicos pertinentes. 

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