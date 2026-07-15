Baloncesto | Primera FEB
El Caja Rural CB Zamora firma a Jesús Carralero
El jugador puede desempeñar funciones de ala-pívot y pívot
C. J. T.
El Caja Rural CB Zamora ha firmado al ala-pívot Jesús Carralero, que se une a la plantilla para la temporada 2026-2027 y sigue completando el juego interior con otra pieza de formación española.
Los puestos de ala-pívot y pívot pueden quedar cubiertos por Carralero, un interior de 2,01 metros. Este perfil que le ha permitido pasar por sistemas de juego rápido como el que caracteriza al Caja Rural CB Zamora. Su llegada ayudará a mantener esa identidad.
Formado en las categorías inferiores del Unicaja Málaga, Carralero cruzó pronto el charco para desarrollar su carrera en el baloncesto universitario estadounidense. Encadenó seis temporadas en la NCAA: cuatro en los Campbell Fighting Camels, una en los Missouri Tigers y una última campaña con los Bethune-Cookman Wildcats.
De vuelta a España, ha completado ya dos temporadas en la Primera FEB. La 2024-25 arrancó su etapa profesional en el Gipuzkoa Basket. La 2025-26 jugó en Palmer Basket Mallorca, donde mostró su polivalencia y su físico. .
Con la llegada de Jesús Carralero, el Caja Rural CB Zamora tiene ya seis jugadores confirmados (Pau Isern, Jacob Round, Oskar Palmquist, David Kristensen, Biram Faye) para la temporada 2026-2027 y continúa en el mercado para configurar la plantilla con la que afrontará el próximo curso. La pretemporada empezará el 24 de agosto, aunque la semana anterior los jugadores ya llegarán a la capital y pasarán los reconocimientos médicos pertinentes.
- Este es el municipio de Zamora donde conviven once nacionalidades
- Zamora cierra su anillo verde: veinte kilómetros libres de motor para pasear o andar en bici
- Detectado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de pollos en Peleagonzalo con más de 72.000 aves
- Un verano sin igual en Sanabria
- Fallece el 'histórico' concejal del PSOE en Villafáfila, Cesáreo Alonso Centeno
- La retirada de una cubierta ilegal en Benavente pone fin a ocho años de litigio urbanístico
- La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora
- El Puente de Piedra de Zamora, foto ganadora del concurso de la Confederación Hidrográfica del Duero