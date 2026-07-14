El Zamora CF concreta su acuerdo con el Carnet Europeo Joven para abonados

El Zamora CF ha presentado hoy el acuerdo que ha alcanzado con el Carné Joven Europeo para la presente temporada dentro de la campaña de abonados "Una ilusión nos persigue..." para la temporada 2026-2027.

El convenio del club rojiblanco para los titulares del Carné Joven Europeo ya se había anunciado días atrás en la presentación de la campaña de abonados que Zamora CF ha puesto en marcha este verano. Se señaló como una de las vías para que los aficionados zamoranos de menor edad pudieran disfrutar de un descuento a la hora de afiliarse al club y tener un asiento en el Ruta de la Plata, pero se desconocían los detalles.

GALERIA | La afición despide al Zamora CF antes de la última batalla por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell / Víctor Garrido

Una gran ventaja para los abonados

Este martes, el Zamora CF ha dado a conocer el tipo de acción colaborativa de la que podrán disfrutar aquellos que tengan el Carné Joven Europeo. Según ha indicado la entidad, sus titulares "podrán beneficiarse de un 20 % de descuento en el abono de la temporada, tanto en renovaciones como en nuevas altas".

¿Cómo beneficiarse del descuento?

El Zamora CF ha indicado que, para disfrutar de este descuento, "será necesario presentar el Carné Joven Europeo en la tienda oficial" del club en el momento de realizar la renovación o el alta como socio.

Además, par aquellas personas que ya hayan renovado su abono y sean titulares del Carné Joven Europeo, el Zamora CF ha señalado que todavía podrán beneficiarse del acuerdo Para ello, deberán enviar un correo electrónico a oficinas@zamoracf.es, donde se les indicará el procedimiento a seguir para aplicar el descuento correspondiente.