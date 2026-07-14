Izan Yurrieta ya es jugador del Zamora CF: El décimo fichaje llega para reforzar más el ataque rojiblanco

El Zamora CF ha anunciado este martes una nueva incorporación, la décima. Se trata de Izan Yurrieta, extremo que llega para reforzar el ataque rojiblanco de cara a la próxima temporada.

El jugador, que sonaba como refuerzo del equipo de Óscar Cano desde hace semanas, comenzó el curso en el Rayo Cantabria (filial del Racing Club que ha ascendido a Primera División) y acabó en el UD Ibiza, donde participó tras el mercado invernal en 16 encuentros de Primera RFEF.

Un año brillante

Yurrieta completó una gran primera parte de la temporada en el filial racinguista dentro de la Segunda RFEF, consiguiendo antes del mercado invernal anotar siete goles y dar una asistencia; cifras que despertaron el interés de muchos equipos en hacerse con sus servicios, como fue el caso del UD Ibiza.

GALERÍA | 10 imágenes de la temporada del Zamora CF / J. L. F. / ZCF

El jugador se suma así a la amplia lista de refuerzos rojiblancos de los últimos días para potenciar la ofensiva del equipo de Cano. Yurrieta se une a Fabián Ursain y Daniel Fernández para pelear por una posición en la que también estarán Abde, Loren y Sancho. Sin duda, pólvora no le va a faltar al Zamora CF.