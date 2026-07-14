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Fútbol / Primera RFEF

Izan Yurrieta ya es jugador del Zamora CF: El décimo fichaje llega para reforzar más el ataque rojiblanco

El extremo llega al club rojiblanco tras despuntar en el filial del Racing y cerrar el curso con el UD Ibiza

Yurrieta, durante un encuentro con el UD Ibiza.

Yurrieta, durante un encuentro con el UD Ibiza. / Cedida por Zamora CF

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Carlos Toyos

El Zamora CF ha anunciado este martes una nueva incorporación, la décima. Se trata de Izan Yurrieta, extremo que llega para reforzar el ataque rojiblanco de cara a la próxima temporada.

El jugador, que sonaba como refuerzo del equipo de Óscar Cano desde hace semanas, comenzó el curso en el Rayo Cantabria (filial del Racing Club que ha ascendido a Primera División) y acabó en el UD Ibiza, donde participó tras el mercado invernal en 16 encuentros de Primera RFEF.

Un año brillante

Yurrieta completó una gran primera parte de la temporada en el filial racinguista dentro de la Segunda RFEF, consiguiendo antes del mercado invernal anotar siete goles y dar una asistencia; cifras que despertaron el interés de muchos equipos en hacerse con sus servicios, como fue el caso del UD Ibiza.

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El jugador se suma así a la amplia lista de refuerzos rojiblancos de los últimos días para potenciar la ofensiva del equipo de Cano. Yurrieta se une a Fabián Ursain y Daniel Fernández para pelear por una posición en la que también estarán Abde, Loren y Sancho. Sin duda, pólvora no le va a faltar al Zamora CF.

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