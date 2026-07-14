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Florencia Niski deja el Recoletas Zamora

La exterior uruguaya realizó una gran campaña con la camiseta naranja

Florencia Niski busca internarse en la zona rival durante el duelo entre Recoletas Zamora y Melilla La Salle. | ALBA PRIETO

Florencia Niski busca internarse en la zona rival durante el duelo entre Recoletas Zamora y Melilla La Salle. | ALBA PRIETO

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C. J. T.

El CD Zamarat ha anunciado este martes la marcha de una de sus mejores jugadoras la pasada temporada, Florencia Niski.

La exterior uruguaya, que llegó el pasado verano a la disciplina del Recoletas Zamora, completó un gran curso con la elástica naranja. Disputó un total de 27 partidos y promedió 9 puntos y 2 asistencias con 23.19 minutos de juego de media por choque.

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El club despedía a la jugadora agradeciendo su "entrega, sonrisa y la defensa nuestros colores con tanto orgullo", señalando: "Zamora siempre será tu casa y aquí tendrás una familia que te seguirá animando"

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