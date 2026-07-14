Baloncesto Femenino
Florencia Niski deja el Recoletas Zamora
La exterior uruguaya realizó una gran campaña con la camiseta naranja
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C. J. T.
El CD Zamarat ha anunciado este martes la marcha de una de sus mejores jugadoras la pasada temporada, Florencia Niski.
La exterior uruguaya, que llegó el pasado verano a la disciplina del Recoletas Zamora, completó un gran curso con la elástica naranja. Disputó un total de 27 partidos y promedió 9 puntos y 2 asistencias con 23.19 minutos de juego de media por choque.
El club despedía a la jugadora agradeciendo su "entrega, sonrisa y la defensa nuestros colores con tanto orgullo", señalando: "Zamora siempre será tu casa y aquí tendrás una familia que te seguirá animando"
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