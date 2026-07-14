Escribano y Sotelo se dejan en Carballo el liderato

Sotelo, primero por la izquierda, en una salida de División II. | CEAX

El zamorano Cristian Escribano entregó al burgalés Roberto Martínez el liderato en la División I del Campeonato de España de Autocross al no poder tomar la salida en la final tras una avería mecánica. En la prueba celebrada en el circuito de Carballo, el zamorano Javier Fernández Morillo terminó en una meritoria octava posición en la División II en la que Julio Sotelo sufrió una avería en el embrague que le relegó al puesto 12º en la final y ve peligrar también el liderato que ostentaba hasta este fin de semana.

Todo apuntaba a una nueva exhibición de Cristian Escribano en la División I que ganaba sus dos primeras mangas aunque en la clasificación combinada de las dos series disputadas, ls superaba Roberto Martínez. Sin embargo, en la tercera manga, cuando lideraba la prueba, el Skoda de Escribano sufrió la rotura de la caja de cambio que le relegó a la quinta posición. Aún así, terminó segundo en la combinada y segundo tendría que salir en la final. El equipo del piloto zamorano trabajó a toda velocidad durante la mañana para reparar la rotura del piñón de la caja de cambios, pero por muy poco, no llegaron a tiempo para situar el coche en la línea de salida, pese a que el zamorano solicitó a los jueces que retrasasen la salida. Finalmente, Escribano no pudo competir en la final que se llevaba por sorpresa el gallego Diego García, superando a Roberto Martínez, que con los puntos sumados con ese segundo puesto, alcanzará el liderato cuando quedan tres carreras para el final del Nacional.

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También cederá el liderato en División II Julio Sotelo que tuvo una participación muy accidentada en el circuito de Carballo. Los hermanos Gabriel y Esteban Serrano, que corrían en casa, le superaron en la clasificación, mientras el otro zamorano, Javier Fernández Morillo comenzaba reservándose y terminaba décimo tercero. Tercero volvió a ser Sotelo en la primera manga que ganó Gabriel Serrano y Javier Fernández mejoraba hasta la séptima plaza. Quinto terminó Sotelo su segunda manga, y Fernández Morillo ya firmaba una magnífica cuarta plaza. Y tras sufrir un accidente, Sotelo se veía relegado al séptimo puesto en la tercera manga, en la que Fernández Morillo seguía mejorando acercándose a los puestos de podio al ser tercero por detrás de Salichs y Manoel Felipez. Pero no tuvo suerte en la final Javier Fernández y terminó octavo, mientras Sotelo se veía relegado a la duodécima posición tras romper el embrague en la misma salida de la carrera decisiva. n