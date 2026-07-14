El Cross Popular Ciudad de Toro se vuelca con Lucas

El Cross Popular Ciudad de Toro regresará el próximo 2 de agosto con una trigesimocuarta edición de marcado carácter solidario. Cada kilómetro que los participantes recorran servirá para recaudar fondos que ayuden a la investigación de la enfermedad que padece Lucas, un niño de ocho años con una afección sin diagnosticar. La cita, que hunde sus raíces en la prueba en honor a Fernando Marbán, se celebraba históricamente durante las últimas semanas del mes de agosto, pero la organización ha decidido adelantar el evento al primer domingo del próximo mes.

El Vino de Toro Caja Rural lanzó hace días el cartel de la prueba con el objetivo de que los corredores tomaran conciencia del cambio de fechas y hoy han presentado la cita con la presencia de los atletas Rubén Revuelta, reciente décimo clasificado en los 110 metros vallas del Campeonato de España Sub-23, y su compañera de club Gabriela Herrero. Un acto en el que fueron acogidos por el alcalde de Toro en el ayuntamiento para presentar la competición que organiza el club local, responsable por unanimidad de sus miembros de elegir la entrega de toda la recaudación que genere el presente cross para la investigación de esta enfermedad sin diagnóstico que sufre su vecino. Decisión que ha sido ya comunicada a la familia del menor.

Cartel del Cross Popular de 2026. / Cedida

Conscientes de que no todo el mundo que quiere colaborar va a poder participar en la prueba, la organización ha decidido crear un "dorsal solidario" para que las personas que así lo deseen puedan entregar su aportación económica sin tomar la salida. De esta forma, los vecinos y ciudadanos podrán adquirir este dorsal por un precio de tres euros, con el que se podrá participar en un sorteo que se realizará a la finalización del evento. Una rifa que permitirá incrementar el fondo de la recaudación para el joven Lucas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y cualquier persona que desee participar en este evento podrá formalizar su registro a través de la página web de la Delegación Zamorana de Atletismo (delatza.es).

El Cross Popular Ciudad de Toro 2025, en imágenes / CARAL

La trigesimocuarta edición del Cross Popular Ciudad de Toro cuenta con la participación del Ayuntamiento de Toro, Caja Rural de Zamora, La Superlativa Diputación Provincial de Zamora, Denominación de Origen de Toro y Leche Gaza, Cerealto.