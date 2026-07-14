El CD Natación Zamora brilla a nivel regional antes de acudir al Campeonato de España

El CD Natación Zamora cerró el Campeonato de Castilla y León Absoluto‑Júnior de Verano con una actuación muy destacada que refuerza su preparación para las próximas citas nacionales. El equipo sumó varias medallas autonómicas y confirmó el buen estado de forma de sus nadadores antes de viajar a los Campeonatos de España Infantil y Junior.

En categoría junior, Alejandro Aguiar logró la plata en 200 mariposa, además de dos cuartos puestos en 50 y 100 mariposa.

Diego Fernández firmó un campeonato muy sólido con dos bronces en 200 y 400 libre y una plata en 800 libre, mientras que Hugo Fernández añadió dos bronces en 50 y 100 braza y una plata en 200 braza.

El fondo volvió a ser una de las fortalezas del club gracias a Alexandre Gomes, subcampeón de Castilla y León en 800 y 1.500 libre, además de dos cuartos puestos en 200 y 400 libre.

En categoría infantil, Hugo Guerra se proclamó subcampeón autonómico en 50 espalda, reforzando su clasificación para el Campeonato de España Infantil que disputará esta semana en Las Palmas.

También brilló Alejandro López, subcampeón en 200 libre, mientras que Abel San Bernardo sumó dos nuevas medallas: plata en 50 y 100 mariposa y bronce en 200 mariposa.

El campeonato dejó además un bronce en el relevo 4x100 libre masculino, formado por Alejandro López, Diego Fernández, Alexandre Gomes y Hugo Guerra, que cerraron la prueba con un tiempo de 3:48.26.

Con estos resultados, el club afronta ahora las citas nacionales con Hugo Guerra en el Campeonato de España Infantil y Diego Fernández y Alejandro López en el Campeonato de España Júnior, todos ellos con opciones de firmar un papel destacado tras su excelente rendimiento autonómico.