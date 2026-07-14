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Más de 140.000 euros para el Ángel Nieto y el Ruta de la Plata

El Ayuntamiento de Zamora aprueba el expediente para mobiliario en ambas instalaciones deportivas

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C. J. T.

El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes, dentro de su Junta de Gobierno, un expediente para la contratación del “suministro, montajes, instalación y puesta en funcionamiento de mobiliario en el pabellón Ángel Nieto y en el anexo del Estadio Ruta de la Plata, por una cuantía de 143.887 euros".

A partir de ahora, procede la publicación de la contratación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Zamora en la Plataforma de Contratos del Sector Pública. Una vez publicado, los interesados dispondrán de quince días naturales para presentar sus propuestas.

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