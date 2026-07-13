Thratarson jugará en el Rapid de Bucarest rumano

El Rápid de Bucarest ha anunciado este lunes el fichaje del islandés Styrmir Thrastarson para su equipo de la liga rumana . De 24 años, Styrmir se formó en el baloncesto universitario estadounidense. Jugó en Davidson, desde donde regresó a Islandia para militar en el Thor Thorl, primero, y durante un período de dos años en Union Mons-Hainaut. Continuó su desarrollo en España, jugando en la Primera FEB con el CB Zamora, donde se ganó desde el principio la confianza de Saulo Hernández. Thartharson es un fijo en la Selección Nacional de Islandia con la que ha jugado los seis partidos de la última ronda de clasificación para la Copa del Mundo. MLS