Zamora CF: Siete días para el final de las vacaciones rojiblancas

Cuando concluya el Mundial, empezará el fútbol de verdad para los aficionados rojiblancos. Todos pasarán de animar a España, a la que espera Francia y quieren ver en la final, a seguir de cerca a su equipo, el Zamora CF. Un conjunto al que le quedan solo siete días para volver a pisar el césped; una única semana para cerrar las vacaciones.

Agosto no habrá llegado y el equipo de Óscar Cano ya estará en marcha. Lo hará justo después de los pertinentes e ineludibles reconocimientos médicos, programados para el viernes día 18. Un trámite que permitirá poner la primera piedra en el camino hacia el sueño del ascenso a la Liga Hypermotion, el objetivo tras una campaña en la que se rozó dicha ilusión con las yemas de los dedos.

La cita con los médicos permitirá a los futbolistas conocerse entre sí, ponerse cara. Presentaciones tan necesarias como las pruebas diagnósticas porque, a lo largo de las últimas semanas, la plantilla del Zamora CF ha sufrido bastantes cambios.

El nuevo proyecto rojiblanco arranca, para empezar, con Óscar Cano al frente. El granadino dirigirá su primera pretemporada en el Zamora CF y lo hará buscando que sus jugadores mantengan como grupo la identidad que tuvo su conjunto la campaña anterior. Señas características que muchos tendrán que aprender durante los primeros días.

Un total de siete futbolistas se estrenarán en la disciplina rojiblanca. Y si bien Aleix Gorjón sabe bien qué es el Zamora CF y tiene fresco en su memoria el estadio Ruta de la Plata, el resto de fichajes llegarán a la capital del Duero necesitando conectar con el club y con la ciudad.

Juanje, Isaiah Navarro, Alex Hidalgo, Unai Dufur, Iker Piedra, Eduald Vergés y Fabían Urzain necesitarán de un guía, de un "cicerone" rojiblanco; papel reservado habitualmente a los capitanes. Un grupo de jugadores que ha sufrido las bajas de Fermín Sobrón y Kike Márquez, pilares del vestuario.

El meta riojano y el mediapunta andaluz serán rivales esta temporada, siendo obligatorio para los que queden asumir ese liderazgo que aportaban al grupo. Un conjunto del que se han ido nada menos que diez futbolistas, dejando un hueco que todavía no ha terminado de taparse.

Las salidas han sido tan pródigas que, a una semana de arrancar la competición y con el futuro de alguno de estos jugadores aun en el aire, solo nueve de los rojiblancos que iniciaron la pretemporada de 2025 podrían volver a vestir los colores del Zamora CF el próximo lunes: Luismi Luengo, Carbonell, Loren, Sancho, Pereda, Merchán, Mario García, Mani y Carlos Ramos.

El número podría mantenerse o reducirse en función de algunas negociaciones del mercado de fichajes. Si bien, no serán los únicos que repitan como rojiblancos este curso. Y es que, tres de los cuatro futbolistas llegados a mitad de la pasada campaña continuarán en el club: Mario Losada, Abde y un Alberto Moreno cuya renovación se anunció recientemente.

Los siete fichajes, los tres refuerzos del pasado invierno y los posibles nueve futbolistas que repetirían pretemporada como rojiblancos conforman un total de 19 jugadores. Un bloque solvente, pero no con un hombre por puesto como se presume de todo un candidato al ascenso como quiere ser el Zamora CF. Por ello -y porque podría haber más bajas- se presume que, esta misma semana, así como la siguiente, habrá noticias sobre la plantilla. Novedades que los mentideros ya se afanan en adelantar.

Desde hace días, varios nombres se vinculan al futuro del Zamora CF. Ya lo hicieron los de Gorjón, Juanpe, Piedra y otros futbolista que llegaron; como también otros que no vestirán la rojiblanca. Entre los rumores suenan más con más fuerza algunos jugadores que otros. Es el caso de Diego Gómez, que seguiría los pasos del ya rojiblanco Fabián Urzain; o de Kevin Bautista, que dejaría el Real Avilés de Yago Iglesias por Zamora.

No son los únicos, también Izan Yurrieta o Álex Zalaya han sonado en semanas anteriores como refuerzos inmediatos. Pero no son los únicos nombres que se apuntan y, a buen seguro, tampoco los únicos que maneja la dirección deportiva para sumar efectivos.

Las decisiones que se tomen no deben tardar en cristalizar. No en vano, ya señaló Páez que la intención es gozar de la plantilla prácticamente al completo para arrancar la temporada. Y, para eso, quedan únicamente ya siete días. Una semana para volver a vivir en rojo y blanco. n