Refuerzo internacional para el CD Villaralbo

El CD Villaralbo ha iniciado la semana con una nueva incorporación, en este caso con un jugador de banda con nacionalidad costamarfileña que se une al plantel de Cortés para dar nuevas soluciones al carril izquierdo azulón.

Procedente del CD Montehermoso, después de competir en Tercera RFEF con Fuente de Cantos, el nuevo jugador del CD Villaralbo llega a tierras zamoranas habiendo acumulado una experiencia vital en el fútbol cacereño que le ayudará a sumar "velocidad, potencia y profundidad" al grupo azulón. Características destacadas según su nuevo club, que ve en él "un futbolista con proyección, intensidad y vocación ofensiva, cualidades que reforzarán el trabajo del equipo en una temporada ilusionante".

Así es Theo Goore, el nuevo jugador de un CD Villaralbo que se encuentra a quince días de iniciar la pretemporada y que espera sacar partido de la "capacidad física, su recorrido constante por la banda y un potente golpeo de balón" de su último fichaje.