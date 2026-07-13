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Baloncesto | Liga Challenge

Este es el calendario de Recoletas Salud Zamora para la Liga Challenge 2026-2027 : Duro inicio en Cáceres

La liga se disputará bajo un calendario asimétrico que cierra con las naranjas jugando en el Ángel Nieto

Plantilla y staff técnico del Recoletas Zamora. | CDZ

Plantilla y staff técnico del Recoletas Zamora. | CDZ

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Carlos Toyos

El Recoletas Salud Zamora ha conocido este lunes su calendario de competición para la Liga Challenge 2026-2027, temporada que tendrá su inicio para el conjunto naranja en Cáceres.

Inicio complicado

La liga para la escuadra zamorana en la segunda categoría nacional arrancará el próximo 3 de octubre y lo hará con una primera jornada que llevará al equipo de Rula hasta Cáceres. Allí se medirá con un Alter Enersun Al-Qázares que se presume un rival complicado para el debut.

El primer partido en casa del Recoletas Salud Zamora llegará a la semana siguiente. Y será un encuentro de máximo interés, ya que la fortuna ha querido que se trate del derbi regional frente al Mipelletymas BF León. Un envite previsto para el 10 de octubre y que llevará a Kathy Benítez, reciente fichaje naranja, a medirse contra su anterior equipo.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc

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GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

Sin descanso en Navidad

La competición, como es habitual, no parará por Navidad. De hecho, está previsto que el Recoletas Salud Zamora juegue su último partido de 2026 el día 29 de diciembre, en casa del Bosonit Unibasket, e inaugure 2027 el día 2 de enero, también a domicilio contra Cajasol Baloncesto Sevilla. Fechas que podrían verse alteradas en el futuro.

Cierre en casa

El último partido de liga, que pondrá punto y final a una nueva andadura del equipo de Rula por la Liga Challenge, está previsto para el último fin de semana de abril. Un cierre que tendrá lugar en el Ángel Nieto con la disputa entre Recoletas Zamora y Bosonit Unibasket, encuentro que culmina un calendario asimétrico que promete grandes emociones.

Noticias relacionadas y más

Si quieres consultar el calendario completo de la Liga Challenge 2026-2027 y la ruta que seguirá el Recoletas Salud Zamora pincha aquí.

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