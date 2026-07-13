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Mario seguirá en el River Zamora una campaña más

Mario, jugador del Caja Rural River Zamora.

Mario, jugador del Caja Rural River Zamora. / Cedida

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J. B.

El Caja Rural River Zamora FS seguirá contando con uno de sus grandes referentes sobre la pista. Mario, capitán del equipo de Tercera División, continuará defendiendo la camiseta del conjunto zamorano en la temporada 2026-2027, aportando su experiencia, liderazgo y compromiso al proyecto deportivo.

"Más allá del brazalete, Mario se ha convertido en un ejemplo dentro del vestuario y sobre la pista, representando los valores que definen al club: esfuerzo, trabajo, compañerismo y sentimiento de pertenencia. Su implicación y dedicación le han consolidado como una pieza fundamental para el equipo y un referente para sus compañeros", señalan desde el club.

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Con esta renovación, el Caja Rural River Zamora FS da continuidad a uno de los grandes representantes de la filosofía del club dentro del vestuario, donde volverá a ejercer como líder a las órdeenes de Juanito.

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