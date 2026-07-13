Daniel Fernández, una pieza sub-23 más para el Zamora CF

El Zamora CF ha anunciado un nuevo fichaje, y es uno que ilusiona. Se trata de Daniel Fernández, futbolista que vestirá la elástica rojiblanca esta temporada tras alcanzarse un acuerdo de cesión con el Girona CF, su club actual.

Fernández llega al Zamora CF para ocupar un puesto en la ofensiva de Óscar Cano, ya que se trata de un extremo Sub-23 que "destaca por su velocidad, un futbolista vertical, con buena capacidad de asociación", según apunta su nuevo club. Cualidades que, además, tienen margen de mejora ya que se trata de un jugador muy joven.

Un canterano con necesidad de más

El nuevo fichaje del Zamora CF acude a la capital del Duero para seguir creciendo lejos del Girona CF, club en el que se ha formado y del que fue pieza destacada de su primer equipo juvenil y del filial. Una cantera que abandona para dar un paso más, acumular minutos y experiencia en Primera RFEF, y regresar como un mejor futbolista a final de temporada al bloque catalán.

Un acuerdo satisfactorio para las tres partes

El acuerdo, por tanto, satisface en principio a las tres partes: el Zamora CF se hace con "un futbolista con talento, juventud y ambición" que ha destacado dentro del organigrama del Girona CF; el club catalán encuentra un escenario en el que conseguir que una de sus grandes perlas siga "puliéndose" en una liga tan exigente como Primera RFEF; y el propio Fernández encuentra la oportunidad de poner a prueba sus dotes en una liga de altísimo nivel y acumular experiencias de cara a su futuro profesional.

Mani no continúa

Por otra parte, la actualidad rojiblanca pasa también este lunes por el capítulo de salidas. Mani Ayyoub, lateral del Zamora CF la pasada campaña, no continuará como rojiblanco en la campaña 2026-2027. El club anunció su salida en redes sociales, agradeciendo el trabajo de este futbolista que no contó con minutos a lo largo de la temporada y que no terminó por explotar las virtudes que motivaron su incorporación.