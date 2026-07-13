Biram Faye, nuevo fichaje del Caja Rural CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora acaba de anunciar un nuevo fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Biram Faye, un pívot que llega para aportar envergadura y potencia al juego interior del equipo de Saulo Hernández.

Con sus 2,08 metros de estatura, Faye sobresale por "ser un interior fuerte y potente. Tiene facilidad para jugar por encima del aro y ayudará a asegurar el rebote en ambas zonas", según destaca el club en su página web.

El jugador, formado en las categorías inferiores de Unicaja Málaga y CB Gran Canaria, cuenta así con la condición de cupo de formación, un factor clave para estructurar el resto de las piezas del plantel del Caja Rural CB Zamora de cara a la próxima temporada.

Faye es un pívot que ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la máxima categoría FEB, vistiendo las camisetas de entidades como Gipuzkoa Basket, Basquet Girona y Força Lleida, además de contar con una experiencia en LEB Plata en las filas del Óbila. Bagaje al que ha sumado experiencia internacional en ligas de diferentes países (Israel, Polonia, Kosovo…) y así como con la selección U19 de Senegal.