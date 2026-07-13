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El Balonmano Zamora pone fecha a su Asamblea General Ordinaria

La reunión con el socio y la presentación del proyecto del próximo curso se celebrará a finales de esta semana

Fernando Ruiz e Iñaki Gómez, en un acto anterior del club. | LOZ

Fernando Ruiz e Iñaki Gómez, en un acto anterior del club. | LOZ

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Carlos Toyos

El Balonmano Zamora ha comunicado que su Asamblea General Ordinaria, una cita anual en la que los socios conocerán de primera mano el balance de la temporada recientemente finalizada, ya tiene fecha.

La asamblea, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, en la avenida Obispo Acuña, se celebrará el 16 de julio. Arrancará a las 19:45 horas, en primera convocatoria, y a las 20:00 horas, en segunda convocatoria.

Como es habitual, el orden del día desgranará algunos de los temas más importantes del presente y futuro de la entidad pistacho. Se arrancará con la habitual aprobación de actas anteriores para, después, hacer un repaso a la campaña ya finalizada con la presentación de la memoria de actividades, balance y cuenta del ejercicio 2025-2026; para, después, plantear las bases que regirán la campaña 2026-2027 con la presentación y aprobación del presupuesto económico y el plan de actividades pertinente.

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El club, como es lógico, anima a sus socios a participar en esta cita, ya que supone tanto una forma "fundamental para conocer la actualidad del club", como un medio para compartir impresiones y entablar diálogo entre el socio y la directiva.

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