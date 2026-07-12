Rubén Revuelta, décimo en el Campeonato de España Sub-23 de Atletismo

Rubén Revuelta, vallista del Vino de Toro Caja Rural, firmó una actuación sólida en el Campeonato de España Sub‑23 celebrado en la Ciudad Deportiva de Cáceres, donde finalizó décimo dentro de la disciplina de los 110 metros vallas en su primer año dentro de la categoría. Un gran resultado que le sitúa en la órbita de los jóvenes talentos de la especialidad.

Revuelta acudía al campeonato con la 16.ª marca de inscripción (15.14) y logró mejorar posiciones en una prueba marcada por el viento en contra (–1.9 m/s) y por el alto nivel de las semifinales. En su serie, la más rápida y exigente del campeonato, detuvo el crono en 15.20, su tercer mejor registro personal, que le permitió ser sexto en la semifinal y situarse finalmente entre los diez mejores vallistas Sub‑23 de España.

El atleta del Vino de Toro Caja Rural realizó una carrera de menos a más: una salida de tacos y un ataque inicial a las dos primeras vallas menos precisos le restaron opciones de acercarse a su objetivo de mejorar marca, pero a partir de la segunda valla recuperó ritmo, atacó con decisión y mantuvo la progresión hasta la línea de meta. Las sensaciones, según el propio deportista, fueron “de querer más”, consciente de que su nivel actual está por debajo del tiempo que acredita en este campeonato.

Con esta participación, Revuelta suma una nueva experiencia nacional y mantiene una trayectoria constante en campeonatos de España: desde su debut en 2019 en Soria, ha competido cada temporada en las distintas categorías de edad tras lograr las mínimas exigidas por la Real Federación Española de Atletismo. Una regularidad que le permitió luchar codo con codo con los mejores especialistas del país, ya muy cerca de entrar en la categoría absoluta.