Rubén Revuelta se cuela en las semifinales del Campeonato de España Sub-23 de atletismo en Cáceres

Rubén Revuelta, atleta del Vino de Toro Caja Rural, debutó en el Campeonato de España Sub-23 que se disputa en Cáceres con una sólida actuación que le permitió alcanzar las semifinales de su modalidad, los 110 metros vallas.

El prometedor vallista del club toresano no firmó su mejor carrera en su debut sobre el tartán de la Ciudad Deportiva de la Junta de Extremadura, escenario de la cita. Sin embargo, su esfuerzo tuvo recompensa.

A pesar de correr contra el viento (-3.4 km/h), Revuelta no cometió fallos y atacó cada valla con tiento para, dentro de la cuarta y última serie lograr la clasificación para semifinales con un tiempo de 15.46. Crono suficiente como para acabar entre los tres primeros de su carrera y hacerse así un sitio en las semifinales de la disciplina, ronda que tendrá lugar en la sesión matinal de hoy, domingo.

Con esta carrera, Revuelta ya ha completado el primero de sus objetivos en Cáceres, gozar de un debut exitoso y colarse en la lucha por un hueco en la gran final de los 110 metros vallas. Hoy intentará acercarse más a su mínima, si las condiciones lo permiten, e intentar hacerse también un hueco en la lucha por las preseas.