Fútbol / Primera RFEF
Mario García no seguirá en el Zamora CF
El centrocampista causa baja y su adiós deja a Carlos Ramos como único mediocentro del curso con posibilidad de seguir en la disciplina rojiblanca
Mario García no seguirá en el Zamora CF. Así lo ha informado el club a través de sus redes sociales este domingo, agradeciendo la campaña que el centrocampista ha disputado como rojiblanco.
Mario García se sumó al proyecto del Zamora CF el pasado verano procedente del Hércules y se mostró como un futbolista con físico y fútbol que podría ayudar al equipo desde la medular. Sin embargo, el gaditano no siempre estuvo en los planes de Sabas o Cano.
Con todo, su esfuerzo terminó teniendo recompensa y el futbolista se hizo un hueco en el once titular del Zamora CF para el tramo decisivo de la temporada, terminando el curso con un total de 1.400 minutos jugados en liga, a los que sumar sus cuatro presencias en el play-off de ascenso a Segunda División.
La salida de Mario García deja la puerta abierta a la llegada de un nuevo centrocampista para el Zamora CF y sitúa a Carlos Ramos como único integrante de la medular zamorana que repetiría con Óscar Cano. Siempre que el capitán cierre su renovación en los próximos días.
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