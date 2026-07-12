Demetrio Pinto lleva a Castilla y León al podio del CESA 2026

Demetrio Pinto no para de conseguir éxitos. Tiene un talento innato y su esfuerzo diario contribuye a que luzca en cualquier campeonato. La última muestra tuvo lugar esta misma semana en Granollers, escenario del Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en el que, con una brillante actuación, el zamorano aupó al combinado de Castilla y León al podio.

Solvencia en la fase de grupos

El volantista de Bádminton Zamora se erigió como gran baluarte del combinado regional. Ya desde la fase de grupos, tomando el papel protagonista ante equipos muy duros como eran los combinados de Asturias, Valencia y Murcia. Oponentes a los que Castilla y León superó de manera solvente.

Aparece el mejor Demetrio

La ruta hacia la gran final se inició frente a Canarias. Fue un choque complicado que Castilla y León solventó con un 5-2 a su favor, pasando así a la lucha por los metales donde se vería con otra de las favoritas al oro: Andalucía.

Fue en el cruce decisivo hacia la final cuando Demetrio Pinto demostró los motivos que le otorgan el número 1 del ránking nacional Sub-15. Con autoridad y talento ganó el dobles mixto junto a Naiala Cuadra (CB Valladolid) por un contundente 21-14 21-11. Un marcado clave, que permitía firmar tablas (3-3) antes del duelo individual masculino, contienda que el zamorano decantó a su favor ante Pablo Lloreda. El incontestable triunfo por 21-11 21-12 ponía a Castilla y León en la final.

El duelo decisivo, sin embargo, fue otra historia. Galicia se mostró como un equipo inabordable y, pese que Pinto cumplió y terminó invicto el campeonato, Castilla y León tuvo que conformarse con una plata que, para ser justos, supo a oro al combinado autonómico.

Más medallas y un gran viaje

Además de este éxito, el Bádminton Zamora también contó con nuevos éxitos en El Escorial, plaza donde se celebró el Máster N5 puntuable para el ranking nacional, donde acudieron los hermanos Pinto Botella: Demetrio y Félix. Ambos firmando un buen papel.

Félix logró una meritoria medalla de bronce en la modalidad de dobles masculino formando pareja con Adrián Zamudio (CB Gexto); Demetrio, por su parte, se colgó el oro en dobles mixtos junto a Emma Nievedes (CB Huesca). Otra presea más para la joven promesa zamorana, que además no parará durante las vacaciones ya que ha sido convocado para la concentración europea "Team Europe of Badminton Europe", un campus de verano en Dinamarca donde las mejores raquetas del continente en diversas edades disfrutan y siguen creciendo en comunidad bajo la tutela de los mejores técnicos.