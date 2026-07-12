Carlos Ramos renueva por el Zamora CF: El capitán sigue en casa

Ya es oficial. Carlos Ramos seguirá en el Zamora CF una temporada más. Así lo ha anunciado el club este domingo a través de las redes sociales con un emocional vídeo del capitán.

Ramos renueva por dos temporadas más con el club de su vida, la entidad en la que se formó como jugador y del que se ha convertido en un pilar fundamental. Una pieza de la que Óscar Cano no podía prescindir.

Hubo que esperar gran parte del verano para conocer la continuidad de Carlos Ramos, siendo el anuncio un emocional vídeo que recorre Zamora, su ciudad, explicando la importancia que tiene para el futbolista representar al equipo de su tierra; al conjunto de su familia, sus compañeros y amigos.

El joven que una vez dio patadas al balón en la pista del instituto La Vaguada, volverá a poner sus cualidades al servicio del Zamora CF. Esas que le convierten en un jugador difícil de sustituir, tanto por su importancia en el balón parado como por ejercer como metrónomo del juego, así como por su sacrificio defensivo. Virtudes de un «box to box»que se hizo grande en el exterior de un Ruta de la Plata al que volvió tras su paso por la prestigiosa cantera del Atlético de Madrid y probar fortuna en Burgos y Pontevedra. Un hogar al que regresó tras una última intentona fuera de su ciudad, con un año entre Ibiza y Logroño.

Carlos Ramos ha tardado en renovar, pero según explica en el vídeo que anunció su continuidad, su corazón ya se había decidido antes. Ahora, a sus 31 años, tiene un objetivo claro:llevar al club de su vida al lugar donde se merece. Y, según ha relatado, «no parará hasta conseguirlo».

Con esta renovación, Carlos Ramos podrá seguir persiguiendo esa ilusión el ascenso a Liga Hypermotion que le persigue y que tan cerca estuvo de cumplirse el pasado curso. Mientras que, por otra parte, el Zamora CF ata a su capitán y a un futbolista que fue clave el pasado curso con más de 3.200 minutos de juego a lo largo de 42 partidos. Un jugador cuya incidencia está más allá de los cinco goles y seis asistencias que firmó durante la temporada 2025-2026, tanto sobre el terreno de juego con trabajo y dedicación; como en el vestuario, transmitiendo su pasión rojiblanca.