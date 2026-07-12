El Atlético Benavente apuesta por Juanlu para sumar goles

El Caja Rural Atlético Benavente avanza con paso firme en la construcción de un equipo con el que borrar el mal sabor de boca de la pasada temporada. Un bloque que está conformando con jugadores tan interesantes como su último fichaje, Juanlu.

La última incorporación anunciada por el conjunto blanquiazul se presenta como un hombre capaz de "aportar pólvora, experiencia y gol" al bloque de García Poveda, como bien indica un Caja Rural Atlético Benavente con el que entabló batalla tiempo atrás, durante el paso del jugador por el Guardo FS palentino.

Procedente del Albacete FS, con el que disputó el pasado curso el play-off de ascenso a Segunda División, Juanlu es un futbolista con mucho olfato de gol y una pegada notoria. Su regularidad frente a la meta rival se refleja en sus números: ha firmado 114 goles en las últimas tres temporadas (45, 37 y 32) en Segunda División B. Un registro basado también en su capacidad para encontrar espacios y desequilibrar a las defensas rivales.

Con esta incorporación, el Caja Rural Atlético Benavente suma un goleador a su plantilla y, también, un futbolista con muchas tablas en la categoría. Una experiencia que también sumará al nuevo proyecto que dirigirá García Poveda.