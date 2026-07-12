Ainnare García llama a la puerta de la selección con su cuarto puesto en el Campeonato de España Sprint de Jóvenes Promesas

Ainnare García, palista del SanGregorio Ciudad de Zamora, no para de dar pasos hacia delante en su sobresaliente carrera deportiva. Cada temporada busca superarse y, en el final de su etapa formativa, se ha propuesto echar abajo la puerta del Centro de Tecnificación de Trasona. Su objetivo no es otro que formar parte del equipo nacional juvenil femenino y, con resultados como el logrado en el embalse de Pontillón, está llamando a la puerta de la sede de entrenamientos de dicho grupo en Asturias.

Una vez más, García exhibió su enorme potencial. Esta vez en el LVII Campeonato de España Sprint de Jóvenes Promesas en el que tomó parte dentro del K-1 500 cadete femenino. Una competición en la que la deportista del SanGreogrio Ciudad de Zamora se hizo notar desde el inicio, ganando la semifinal a sus duras rivales con un tiempo de 2:02.23 que marcaba la pauta en busca de los metales.

Un buen puñado de puntos para el ránking nacional

La última lucha no acabó como suele ser habitual para la palista zamorana en Pontillón. Ainnare García se quedaba a un paso del podio, cediendo poco más de cuatro segundos con la ganadora Carla Corrales y tres con la tercera clasificada en una ajustadísima final. Sin embargo, el premio estaba más allá de la presea para ella; la palista del San Gregorio Ciudad de Zamora sumaba puntos importantes para una Copa España en la que ya es tercera, mismo puesto que ocupa en un ránking nacional que la sitúa como una de las grandes promesas del país.

Esos dos terceros puestos globales reflejan la gran campaña de Ainnare García en sus últimos meses como cadete. Un curso en el que ha quedado clara su proyección y el talento que atesora, listo para pulirse en el Centro de Tecnificación de Trasona. Ella ha hecho todos los méritos, ahora solo falta que reciba la llamada.

Sergio Carrillo, del Fluvial Villaralbo: calidad y ambición

Calidad tampoco le falta a Sergio Carrillo, el otro zamorano que se hizo notar en el Campeonato de España Sprint de Jóvenes Promesas este fin de semana. Un joven cuya ambición le impulsó en aguas pontevedresas a colarse en la Final C del K-1 500 metros cadete. Una lucha a la que accedió tras una notoria regata en semifinales que ya avisaba de su gran papel.

Sergio Carrilo durante su concurso en el Campeonato de España de JJPP. | CEDIDA

El palista del Fluvial Villaralbo no se guardó nada en la final y consiguió acabar en el segundo puesto de una regata que se le escapó por milésimas. Un resultado que le permite volver a casa como 20º clasificado de la general en su categoría.