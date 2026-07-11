Fútbol
Jorge Sanabria, nuevo fichaje del CD Villaralbo
El defensor de 23 años llega procedente del Atlético Tordesillas
J. B.
El CD Villaralbo ha cerrado un fichaje más para su campaña. Jorge Sanabria, conocido como "Sana", llega al equipo azulón procedente del Atlético Tordesillas para reforzar su línea defensiva.
Sana es "un defensa polivalente, capaz de desenvolverse con garantías tanto como defensa central como en el lateral derecho", según ha indicado el CD Villaralbo, afirmando que esa versatilidad "aportará al cuerpo técnico diferentes alternativas en la parcela defensiva".
Formado en el Betis CF de Valladolid, el nuevo fichaje azulón continuó su crecimiento futbolístico en La Cistérniga antes de dar el salto la pasada temporada al Atlético Tordesillas, donde fue pieza del equipo que logró proclamarse campeón y conseguir el ascenso a Segunda RFEF.
Con tan solo 23 años, llega a Villaralbo "para aportar juventud, competitividad y ambición, además de seguir creciendo como futbolista en un proyecto ilusionante", razones por las que el club azulón cuenta con él.
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